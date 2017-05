Os galegos realizaron durante o ano 2016 un total de 111.276 doazóns, un 0,2% máis que o ano anterior, o que, a pesar de cumprir cos parámetros da OMS, supón un "estancamento" na evolución que "preocupa" aos responsables da Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS) de cara a este ano.

Balance de actividade de ADOS | Fonte: Europa Press

Así o destacou este mércores a directora da entidade, Marisa López García, que presentou en rolda de prensa os resultados de actividade correspondentes ao pasado ano.

Aínda que Galicia se mantén dentro dos parámetros recomendados pola OMS, de 41 doazóns por cada 1.000 habitantes, López García indicou que en 2016 rexistráronse unicamente 26 doazóns máis que en 2015, o que supón un certo "estancamento" nas cifras a pesar do aumento de accións de concienciación.

Na mesma liña, o primeiro trimestre do ano, a falta de pechar datos definitivos, foi "complicado" e rexistráronse "cifras máis baixas de doazón" que no mesmo período de 2016. Por iso, os responsables de ADOS márcanse como reto mellorar a concienciación e incrementar as cifras de face ao futuro co obxectivo de ter garantidas as reservas.

De feito, o lixeiro incremento a nivel global contrasta coa evolución por provincias durante o ano pasado, no que, mentres Pontevedra incrementou as doazóns un 4%, ata as 41.676; no resto diminuíron. En concreto, en Ourense baixaron un 4,9% (ata 9.958), en Lugo un 4,7% (ata 8.588) e na Coruña un 1,3% (ata 51.054).

Así, só cumpriron as recomendacións da OMS durante 2016 A Coruña (45 doazóns por cada 1.000 habitantes) e Pontevedra (44 doazóns por cada 1.000 habitantes), mentres que Ourense rexistrou unha taxa de doazón de 32/1.000 e Lugo de 26/1.000.

POR COMARCAS E LOCALIDADES

Por comarcas, as que rexistran unhas taxas de doazón máis elevadas por provincias foron O Sar, na Coruña (66/1.000); O Deza, en Pontevedra (58/1.000); Allariz-Maceda, en Ourense (42/1.000) e A Mariña Central, en Lugo, con 32 doazóns por cada 1.000 habitantes.

Así mesmo, a directora de ADOS destacou que só tres comarcas galegas alcanzan a taxa de doazón da OMS en todos os seus concellos: O Barbanza, Muros e Xallas.

Do mesmo xeito, Marisa López quixo facer unha mención especial ao concello coruñés de Padrón que, unha vez máis, lidera a taxa de doazóns a nivel autonómico, con 101 doazóns por cada 1.000 habitantes. Na provincia de Pontevedra, o municipio con maior taxa foi A Guarda (84/1.000), mentres que en Ourense empataron Xinzo de Limia e Pobra de Trives (61/1.000) e en Lugo liderou a táboa Lourenzá (46/1.000).

A nivel galego, 80 dos 314 municipios da comunidade alcanzan a cifra recomendada pola OMS, dos que 40 están na Coruña, 25 en Pontevedra, 11 en Ourense e só catro en Lugo.

No seu conxunto, as sete cidades galegas rexistraron un incremento do 1,9% na súa cifra de doazóns e situáronse nunha taxa de 48 doazóns por cada 1.000 habitantes. Tendo en conta a variación con respecto ao ano anterior, o incremento máis relevante foi en Vigo, cun 8,5%; seguida da Coruña, cun 6,2%; e Ferrol, cun 3,1%.

En contraposición, as doazóns baixaron un 5,4% en Santiago, un 4,8% en Ourense, un 3,2% en Lugo e un 1,7% en Pontevedra. A taxa de doazón máis alta, no entanto, foi a de Santiago, con 92 doazóns por cada 1.000 habitantes, mentres que a máis baixa foi a de Lugo, con 33/1.000. A responsable de ADOS destacou, no entanto, a evolución da Coruña, que alcanza os requirimentos da OMS tras varios anos sen conseguilo.

PERFIL DO DOANTE

Segundo os datos recollidos polo organismo, o 15,3% dos doantes fixérono nos espazos fixos de ADOS, mentres que un 84,7% doou nas unidades móbiles. Ademais, o 64% fixo unha soa doazón, mentres que o 36% fixo entre dous e catro.

A pesar do incremento na cifra de mulleres, o perfil do doante segue sendo o dun home (54%) con idade por encima dos 43 anos (49,9%). Ademais, o 25,2% tiña entre 33 e 42 anos, o 17,4% entre 23 e 32 e o 7,5% entre 18 e 22, o que pon de relevancia a necesidade de seguir concienciando ao tramo máis novo de doantes.

Por grupos, o 38,5% eran A Positivo, o 34,1% Cero Positivo, o 7,4% A Negativo, o 5,5% B Positivo, o 1,1% B Negativo, o 2,4% AB Positivo e o 0,5% AB Negativo. Destaca tamén o grupo de doantes universais, Cero Negativo, que, a pesar de supor o 7% da poboación, realizaron o 8% das doazóns, o que desde a entidade atribúen a un alto grao de concienciación.

Finalmente, Marisa López destacou que durante o ano 2016 incorporáronse ao sistema 8.551 novos doantes, o que supón un 11% máis que o ano anterior, sobre todo de franxas de idades novas.

As doazóns realizadas o ano pasado permitiron atender máis de 204.000 intervencións cirúrxicas (un 10,5% máis que o ano anterior), case un millón de urxencias hospitalarias (un 3% máis), 5 millóns de consultas hospitalarias (un 1,2% máis) e case 300 transplantes (un 11,3% menos). Entre 1993 e 2016 os galegos realizaron 2.614.598 doazóns de sangue para prestar asistencia a pacientes, enfermos e feridos atendidos na Comunidade.

CAMPAÑAS FORMATIVAS

Marisa López destacou a aposta durante 2016 da entidade polas campañas formativas destinadas tanto a escolares de Primaria (coa participación de 284 colexios) como de Secundaria, coa implicación de 154 estudantes que puideron coñecer de preto as instalacións da Axencia.

Tamén se realizou unha intensa campaña de concienciación e información á comunidade universitaria co obxectivo de incrementar as doazóns na franxa de idade dos máis novos, algo que se continuará este ano.

Do mesmo xeito, a responsable de ADOS agradeceu a implicación de empresas, asociacións e entidades deportivas, como é o caso do Celta de Vigo e do Deportivo de La Coruña, que tamén prestaron o seu apoio ás campañas de doazón.