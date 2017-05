Pesca.- A produción ecolóxica protagonizará na Toxa en outubro o foro máis antigo de acuicultura de España

A produción ecolóxica será protagonista do XX Foro dos Recursos Mariños e da Acuicultura das Rías Galegas (ForoAcui), o cal terá lugar entre o 10 e o 11 de outubro na Illa da Toxa, no Grove (Pontevedra).

Presentación do XX ForoAcui | Fonte: Europa Press

Este mércores o foro foi presentado en Santiago de Compostela en rolda de prensa polo director do comité organizador, o profesor da USC Manuel Rey Méndez; a subdirectora xeral de Acuicultura da Xunta, Ángela Vázquez Suárez, así como a vicerreitora de Investigación da Universidade de Santiago, Isabel Rodríguez-Moldes.

Así, Rey Méndez destacou que este é o "evento máis antigo destas características de toda España", e na súa vixésima edición volverá xuntar investigadores, empresas e administración para reflexionar sobre os recursos pesqueiros e a acuicultura ao redor de cinco mesas de traballo.

Pola súa banda, a subdirectora xeral de Acuicultura da Consellería do Mar, Ángela Vázquez Suárez, destacou o "auxe" da produción ecolóxica, cunha "preocupación crecente" do consumidor polo respecto ao medio ambiente e os temas de saúde.

"A acuicultura ecolóxica vén para quedar", avisa Vázquez Suárez. A Consellería do Mar participa no financiamento deste foro cunha achega de 16.000 euros.

O director técnico do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega), Manuel María Cancio, e o xerente de Naturix, Curro Villarreal, serán algúns dos encargados de disertar sobre a situación da acuicultura ecolóxica da acuicultura en Galicia e dos seus beneficios.

FORO

Este ForoAcui arrincará o 10 de outubro, martes, nun día no que haberá unha mesa de traballo sobre marisqueo e pesca de baixura na que se abordará a situación dos parques de Carril, así como a etiquetaxe e rastrexabilidade do produto, entre outros.

Ese mesmo día haberá unha conferencia do director de I+D do Grupo Nova Pescanova, Juanjo de la Cerda, sobre o novo centro de Insuiña no Grove.

As verteduras de empresas, as novas saídas profesionais e a repoboación do bogavante en Galicia serán outros temas que se tratarán na mesa de acuicultura na tarde do martes. Tras ela, haberá outra dedicada ao benestar animal e normativas de protección.

Xa o mércores, 11 de outubro, haberás dúas mesas de traballo centradas na acuicultura ecolóxica. No peche da xornada, sobre as 14,30 horas, entregarase o premio ao mellor panel da cita.

Este mércores tamén se presentou o libro no que se recollen as conferencias da pasada edición, o número 19, nunha publicación que se fai todos os anos.