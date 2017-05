O choque de tres vehículos sáldase con dúas persoas feridas en Porto do Son (A Coruña)

Dúas persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado na mañá deste mércores debido a un choque entre tres vehículos no municipio coruñés de Porto do Son.

Segundo informou o 112 Galicia, o accidente ocorreu no quilómetro 93,5 da estrada AC-550. Foi un particular o que alertou do sinistro ao servizo de emerxencias ás 10,05 horas deste mércores e indicou que, tras o impacto, os turismos obstaculizaban o tráfico ao quedar no medio da estrada.

O Centro de Atención ás Emerxencias 112 Galicia pasou aviso a Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Ribeira, á Guardia Civil de Tráfico e á Agrupación de Voluntarios de Protección Civil da localidade.

Ao lugar, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias, o 061 desprazou unha ambulancia asistencial que levou ao Hospital do Barbanza ás dúas persoas feridas, o home A.C.G., de 72 anos, e a muller M.S.C., de 50 anos.

Mentres, a dotación do parque comarcal de bombeiros levou a cabo a limpeza da vía e desprazou os vehículos a unha estrada secundaria.