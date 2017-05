O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, garantiu este mércores que non renunciará ao traspaso da AP-9 a Galicia a pesar da negativa xa verbalizada polo Goberno a transferir esta infraestrutura. "Entre cumprir o programa co que me presentei ás eleccións ou seguir os ditados do meu partido en Madrid, non teño dúbida: vou cumprir o meu programa", proclamou.

Alberto Núñez Feijóo no pleno do Parlamento de Galicia | Fonte: Europa Press

Ante o pleno do Parlamento, a preguntas do portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, e do de En Marea, Luís Villares, o presidente reafirmouse en que dará a batalla polo traspaso da vía, algo que "sempre" defendeu --segundo as súas propias palabras-- a diferenza doutros grupos.

Tamén puxo en valor que "algo" se avanzou "" durante a súa etapa de goberno, pois agora a xestión da AP-9 faise a través dunha comisión mixta Xunta-Fomento e Galicia xa non paga pola supresión das peaxes en Rande e A Barcala. "Aforramos 180 millóns de euros", destacou.

Con todo, o representante do PSdeG clamou contra o "desinterese" do Goberno central nas infraestruturas galegas, tamén á vista do atraso previsto no AVE. "Non deixa de darnos labazada tras labazada, moitas delas na súa cara", espetou a Feijóo, mentres desde o grupo rupturista Villares deu por feito que o mandatario "se vai a encartar" ao que "mande Madrid" tanto no referido a a AP-9 como ao AVE.

CHEGADA DO AVE

En concreto, o socialista revelou que os orzamentos estatais fixan a conclusión da conexión Ourense-Madrid por AVE no ano 2024; e propuxo crear unha comisión especial sobre infraestruturas para pactar as demandas que levarán a Madrid, á vista de que Feijóo "non é capaz de arrincarlle compromisos".

Na súa réplica, o presidente dixo "comprender" as dúbidas do PSOE sobre a chegada do AVE, tendo en conta que o seu goberno foi incorrendo en varios incumprimentos de prazos. " Abel Caballero prometeu que chegaría en 1993!", evocou a etapa do alcalde vigués como ministro de Fomento.

No que incumbe ao Executivo actual, Feijóo asumiu "un atraso de tres trimestres", ata finais de 2019. "E se non é así, eu serei o primeiro en aceptar que non se cumpriu con Galicia", sostivo, pero indicou que como político que "só" depende "do voto dos galegos", interésalle que se lle "crea" cando dá datas.

Con todo, non desaproveitou a ocasión de lembrar que "o 'non é non' tivo un impacto enorme" sobre a construción desta infraestrutura, tendo en conta que España viviu un ano "sen goberno". De feito, ironizou ao desexar que a volta de Pedro Sánchez ao liderado do PSOE non leve tamén a volta de Magdalena Álvarez ao Ministerio de Fomento.

"HAI FONDOS"

Fronte a iso, Leiceaga atribuíu os atrasos na chegada do AVE a que "se perderon uns 2.200 millóns de euros" orzados pero non executados nos últimos anos, unhas contías que agora non se incorporan ás contas públicas para "acelerar" a obra.

"Seguimos dicindo que chove, ou defendemos os intereses de Galicia?", expuxo a Feijóo, tras lembrar que en España "hai fondos" para investir. Proba diso, tal e como ha explicitado, é que se destinarán a ampliar a cota vasca e para infraestruturas en "a insumisa Cataluña".

Neste punto, Feijóo retoulle a "pactar" os orzamentos cos deputados socialistas galegos no Congreso. "Se o seis deputados do PSdeG comprométense a pactar os orzamentos do Estado, eu comprométome a cambiar o PNV polo PSdeG", dixo.

Finalmente, na súa resposta a Luís Villares, o presidente deu por feito que os galegos "saben" quen "di a verdade" con respecto ás obras, máxime despois de que "a senadora galega de Podemos" votase en contra dunha moción do socialista Modesto Pose para urxir diferentes infraestruturas en Galicia.