Investigan o acceso de alumnos a contas de correo electrónico de profesores dun instituto da Estrada (Pontevedra)

A Guardia Civil investiga o acceso por parte de varios alumnos do Instituto Manuel García Barros do municipio da Estrada (Pontevedra) a contas de correo electrónico de profesores do centro.

Así o confirmaron a Europa Press fontes da investigación e da Consellería de Educación, que precisaron que o instituto presentou unha denuncia tras o que a Guardia Civil da Estrada e a Policía Xudicial de Lalín abriron unha investigación.

Educación concretou que a investigación aberta sobre este tema "afecta a varios alumnos de segundo de Bacharelato" do IES Manuel García Barros da Estrada.

Supostamente alumnos accederon ás contas particulares de varios profesores, debido ao que o instituto presentou unha denuncia ante a Garda Civil, que investiga os feitos.

EXPEDIENTE INFORMATIVO

Ademais, por parte do centro, en coordinación entre a xefatura territorial e a inspección, segundo concreta Educación, abriuse un "expediente informativo" que "aínda está en curso".

"Á súa conclusión, desde o propio centro, tomaranse as medidas que se estimen oportunas", segundo conclúe respecto diso a Consellería de Educación.