O portavoz local do PP en Santiago, Agustín Hernández, lamentou, no segundo aniversario das eleccións municipais de 2015 nas que perdeu a Alcaldía e esta foi asumida por Martiño Noriega (Compostela Aberta), os "dous anos perdidos" na cidade. Ao tempo, anunciou unha campaña de proximidade cos veciños bautizada coa lema 'Conversas no Camiño'.

Agustín Hernández | Fonte: Europa Press

Nun almorzo informativo no que estivo acompañado doutros dirixentes do PP local, Hernández explicou que o obxectivo é converterse en "canle de diálogo" e de transmisión das demandas e necesidades dos veciños para que en política "se fale do que realmente lles importa". Corredor de fondo, chanceou con que tentará baixar o ritmo e trasladar "tranquilidade e acougo" na súa campaña "a pé de rúa".

'Conversas no Camiño', que nace con "vocación de permanencia", traducirase nunha rolda de contactos cos distintos colectivos e asociacións veciñais da capital galega, unha cidade que, en palabras do dirixente popular, "decae día tras día" e que está dirixida por un rexedor ao que, agora que coñece, considera "cansino".

De feito, preguntado acerca de se lle daría "medo" enfrontarse a el nos próximos comicios locais de 2019, negouno. "En 2015 non tiven medo porque non o coñecía e, agora, a sensación que me traslada, dígoo sen acritude, é de aburrimento, cansino. Para min foi unha decepción", esgrimiu.

"En 2015 non dediquei tempo a analizar a súa personalidade. O rozamento fai o agarimo e agora teño un grao de coñecemento maior del, o sentimento é de cansazo", incidiu Hernández, de quen dentro do PPdeG dáse por feito que volverá ser candidato en 2019, aínda que el este mércores evitou recoñecelo expresamente.

"ENCANTADO" NA VIDA MUNICIPAL

Sobre esta cuestión, replicou que, "cando toque", será o Comité Electoral do PPdeG --órgano que designa aos candidatos das urbes-- o que decida respecto diso. Polo momento, apostou por falar do "proxecto popular", e traballar "con profesionalidade e ilusión".

En todo caso, si admitiu que está "encantado na vida municipal de Santiago, aprendendo todos os días".

"Aprendo todos os días: aprendín na Alcaldía e aprendo na oposición. No partido teño moito percorrido e saben que o que fai Agustín Hernández é pór ilusión e traballo no reto que ten diante", esgrimiu, antes de asegurar que non dedica tempo a "pensar en futuribles". "O que fago todos os días é traballar e agora escoitar, máis amodo tamén", resolveu.

BALANCE CRÍTICO

No seu balance da situación municipal local, Hernández ratificouse nos dous anos "perdidos" desde que Noriega tomou as rendas de Raxoi. A modo de exemplo, indicou que a cidade aínda "espera" o plan estratéxico de turismo, á vez que sinalou que o goberno local "copiou" a renda social que aprobara anteriormente o PP, limitándose a "adaptala" á nova normativa.

En infraestruturas, denunciou que Santiago "leva dous anos esperando pola nova depuradora" e, en relación á estación intermodal, constatou "pasos atrás". "O alcalde foi capaz de asinar un convenio que compromete a execución da intermodal cando teñamos 3,5 millóns de viaxeiros sen preguntar cal era a previsión para alcanzalos", lamentou.

"E nada de nada na política cultural", continuou o dirixente popular, quen asegurou que esta foi no seu día "sinal de identidade" da capital galega e agora está "totalmente esquecida". A mesma avaliación negativa aplicouna á política deportiva, entre outras áreas.

PLENO EXTRAORDINARIO E TRABALLO "SERIO" DO PP

Neste escenario, defendeu a decisión xa anunciada do PP de Santiago de pedir un pleno para debater un plan de traballo que permita recuperar "o tempo perdido" nos dous anos que quedan de mandato co impulso de varias iniciativas, entre as que mencionou, por exemplo, un plan de sendas peonís ou o plan estratéxico de turismo.

"Esta cidade non pode perder un minuto máis para sumarse ao progreso e a mellora xeral da situación que se produce neste país", aseverou.

Hernández concretou que o pleno extraordinario foi solicitado o día 16 de maio e lembrou que o alcalde ten, nos seguintes 15 días hábiles, a posibilidade de convocalo na data que considere.

"De non ser así, o regulamento marca que o décimo día despois da finalización dese prazo o pleno queda convocado automaticamente, polo que sería como moi tarde o día 8 de xuño", avanzou, antes de reivindicar o traballo "intenso" e "moi serio" que o PP realizou nestes dous anos.

Agora este traballo continuará "a pé de rúa" mediante 'Conversas no Camiño', campaña que Hernández emprende "ilusionado" á vez que "preocupado" pola situación da capital galega.