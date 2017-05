O empresario coruñés Gerardo Crespo, considerado polos investigadores da 'Operación Zeta' como o presunto xefe dunha trama de fraude en subvencións destinadas a cursos de formación, asegurou que "non hai nada" para poder acusalo, á vez que reclamou celeridade á xustiza.

"Se teñen algo do que acusarme que o fagan xa e se non que termine dunha vez", manifestou o empresario aos medios de comunicación antes de prestar declaración ante a titular do Xulgado de Instrución número 6 da Coruña.

No mes de decembro, o empresario xa declarou a súa inocencia; pero nesta ocasión faino en relación a unha peza separada no marco da operación que investiga a suposta trama de fraude.

En concreto, segundo explicou o propio Crespo, responderá en relación á autenticidade duns documentos --tres certificados de empresas visitadas polos seus traballadores-- que no seu momento foron presentados á Xunta. Documentos que a policía ve "falsos" pero o empresario sostén que "son verdadeiros". E así o demostraron xa os asinantes --directivos de empresas--, defende Crespo.

Á XUÍZA "NON LLE INTERESA A VERDADE"

O empresario, quen en anteriores ocasións negouse a declarar porque faltaba un informe da Axencia Tributaria, acudiu "tranquilo" á declaración ante a xuíza. E é que sostén que a investigación "non ten ningún fundamento".

"A xuíza non atopa unha acusación concreta, e non a vai a atopar", indicou Crespo, que ve "claramente" como "non hai nada" que poida sustentar unha acusación.

Así mesmo, ante os medios de comunicación, o empresario aproveitou para denunciar que o proceso xudicial "vai lento" e reclamar unha maior celeridade. "Oxalá entrase dunha vez a aclarar isto", di Crespo sobre a instrución da xuíza, a quen parece "non lle interesa a verdade". "Este proceso fixo moito dano e vai ser irreversible", destaca

MEDIO CENTENAR DE INVESTIGADOS

Inicialmente, nesta causa, foron citados en condición de investigados un total de 30 persoas, entre eles as dúas persoas citadas a declarar en decembro. Nun posterior auto da xuíza, figuraron 25 novos investigados e outras 23 testemuñas.

Entre os primeiros, figuran nomes como a exdirectora xeral de Traballo Ana María Díaz, ou o exdirector de Formación e Colocación durante o bipartito da Xunta, Pastor Fuenteseca. Entre as testemuñas citadas, están a exconselleira de Traballo e actual responsable de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato.

DELITOS

Nesta causa, investígase unha suposta fraude no cobro de subvencións tras recibir un ateigado do Grupo de Delincuencia Financeira e Fiscal da Brigada Provincial da Policía Xudicial na Coruña.

En concreto, é polos delitos de fraude de subvencións ou estafa e malversación de caudais públicos, ademais doutros delitos conexos como falsidade documental, suborno e branqueo de capitais.

Entre as persoas investigadas atópanse responsables de organizacións de autónomos, fundacións e profesionais de distintos ámbitos, ademais de exaltos cargos da Xunta.