O cartel de Entroido sobre o Papa non é delito

José Manuel Sande coñeceu hoxe no xulgado de Instrució número 2 da Coruña o sobreimento da causa contra el por un suposto delito de ofensa aos sentimentos relixiosos. O xuíz arquivou a causa aberta tras a denuncia da Asociación de Viudas de Vigo.

Cartel de entroido do Concello da Coruña

O arquivo foi solicitado pola propia fiscalía e a denunciante xa indicou que non pesa recorrer o auto. A polémica sobre a caricatura que ilustraba un cartel do entroido herculino finaliza así o seu curto percorrido xudicial.

A fiscalía considera que non está acreditado que Sande pretendese facer burla dos cristianos. Tamén argumenta que non está claro que a figura do cartel -con sotana branca e o nariz vermello-. sexa en concreto o Papa Francisco, como argumentaba a acusación, senón un relixioso. O fiscal tamén lembra que é frecuente no Entroido da Coruña que a xente se disfrace de cura.

Sande declarou na porta dos xulgados que xa esperaba o arquivo, porque era unha “investigación caricaturesca” , mais ben unha “extensión do entroido”.

Aurora Carro, a denunciante, iniste en que “eu como cristiá sentinme ofendida”. Con todo, a presidenta da Asociación de Viudas de Lugo di “alegrase por él”, en relación ao político, a quen dixo ter xa perdonado. Lamentou que accións así saian “gratis” e argumentou que con outras relixións non se atreven a facer o que ela considera burlas, porque no fondo son uns “cobardes”.

José Manuel Sande

A causa abriuse tras a denuncia presentada pola presidenta da Asociación de Viúvas de Lugo, quen interpretou que o cartel, obra do artista Alberto Gutián, ofendía o sentimentos relixiosos.

Tras admitirse a trámite a súa denuncia, o Xulgado de Instrución número tres da Coruña citou a declarar ao edil quen rexeitou ese día a existencia dunha "vontade de ofensa" ou de "sentimento anticlerical".

Respecto diso, apelou, en declaracións aos xornalistas, á defensa por parte do goberno local "da liberdade de expresión", onde incluíu as expresións culturais e as manifestacións artísticas como a que aparece no mencionado cartel. O arcebispado e o PP da Coruña foron dous dos colectivos que criticaron o cartel. O presidente da Xunta dixo que era "impropio" e que pretendía insultar.