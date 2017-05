O presidente da Deputación de Lugo propón a Álvaro Santos para a Secretaría Provincial do PSOE lucense

O presidente da Deputación de Lugo, o socialista Darío Campos, asegurou este mércores que lle propuxo ao portavoz provincial e exvicepresidente da institución, Álvaro Santos, que se presente á Secretaría Provincial do PSOE lucense, actualmente en mans dunha xestora que preside o exsenador Luís Ángel Lago Lage.

Deste xeito, Campos descártase para liderar aos socialistas da provincia e tamén en Galicia. "Non grazas", chanceou. "Hai unha persoa coa que falei e propúxenllo, que é Álvaro Santos, pero aínda non me contestou", afirmou.

"Eu creo que é unha persoa implicada, que ten un proxecto de provincia e vou apoiarlle e tratar de convencelo", destacou respecto diso Darío Campos.

Así mesmo, comentou que Santos "estará a esperar acontecementos, como vai a nivel nacional e galego". "Considero que é a persoa para ser secretario provincial e apoiareino se mo pide e estaremos xuntos para unir á provincia e traballar nese sentido de unión de esforzo e traballar para os cidadáns", destacou. "O Partido Socialista é un partido que sempre estivo pegado á xente e que debemos seguir aí", abundou.

Sobre o ámbito autonómico, Campos puxo de manifesto que "non" ten a ninguén "na cabeza", aínda que confía en que o congreso na Comunidade galega "sexa non tardando moito".

"Porque temos unhas municipais practicamente ao virar a esquina e é importante que se elixa un secretario xeral en Galicia para todos traballar ao redor de quen salga elixido", concluíu.