O alcalde de Vigo e presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), Abel Caballero, lembrou este mércores que nas primarias do PSOE apoiou a candidatura Susana Díaz, aínda que reiterou a súa felicitación a Pedro Sánchez pola súa "vitoria incontestable".

O alcalde de Vigo, Abel Caballero. | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa no Concello de Vigo, sostivo que durante o proceso socialista apoiou a Susana Díaz --de feito, foi o seu principal valedor en Galicia-- porque entendía que "tiña que estar na decisión de España, quería estar", pero "gañou Pedro".

Así se pronunciou tras ser cuestionado sobre como lle gustaría que se faga a repartición dos delegados que acudirán ao 39 Congreso Federal do PSOE --que se celebrará os días 16, 17 e 18 de xuño e no que se votará a ratificación do secretario xeral electo--, ao que se limitou a dicir que "non --fala-- diso".

"Non me fagan preguntas de política", pediu aos xornalistas a continuación, a colación do que aludiu á súa condición como alcalde de Vigo e a que está inmerso na súa dedicación ao goberno municipal.