Máis de 400 pacientes da área de Santiago foron tratados coa técnica percutánea de estenosis aórtica severa

Máis de 400 pacientes foron tratados coa técnica percutánea de estenosis aórtica severa dez anos despois desde que se iniciou no Servizo de Cardioloxía da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago.

Así o informou a xerencia compostelá, que sinalou que Cardioloxía foi un dos primeiros no ámbito estatal en iniciar este tipo de terapia e "desde o seu inicio foi mellorando os resultados".

Respecto diso, indicou que presenta na actualidade unha mortalidade, durante o procedemento, mellor ao tres por cento, "un bo dato", segundo concreta, se se ten en conta "que os principais beneficiarios desta técnica son pacientes cun alto risco cirúrxico e unha mortalidade esperada na cirurxía, maior ao 20%".

O Hospital Clínico, actualmente, "segue sendo un dos centros que maior número de intervencións deste tipo realiza a nivel estatal e axuda, mediante colaboración do seu persoal, á implantación desta terapia en numerosos hospitais españois".

Isto púxose de manifesto este mércores con motivo da conferencia ofrecida no Hospital Clínico de Santiago polo xefe da área Cardiovascular do Hospital Universitario Central de Asturias, en Oviedo, César Morís, baixo o título 'Será a TAVI o tratamento de elección na estenosis aórtica?', dentro do Ciclo de Sesións Cardiochus.

Respecto diso, explicou que "os bos resultados desta técnica, xa contrastados co paso dunha década, despexan dúbidas en canto á durabilidad destas próteses percutáneas", o que posibilitará, segundo engade, "que cada vez pacientes máis novas e con menor risco cirúrxico con estenosis aórtica severa, póidanse beneficiar deste tratamento percutáneo, sen necesidade de realizar unha cirurxía convencional".

ACHEGAS

Segundo destaca a xerencia compostelá, a implicación do Servizo de Cardioloxía no nacemento desta nova técnica "permite realizar importantes achegas no seu desenvolvemento a través de publicacións científicas tanto en revistas nacionais como internacionais e na participación nos principais ensaios e rexistros clínicos tanto nacionais como a nivel internacional".

"A proxección demográfica sitúanos nun contorno cunha poboación moi envellecida, polo que é de esperar un aumento moi importante na prevalencia da estenosis aórtica, emerxendo como un dos principais retos na atención cardiovascular do futuro, dar unha correcta asistencia a estes pacientes", segundo explica, para concluír que "neste contexto, o punto de partida do Servizo de Cardioloxía da Xerencia de Santiago é un dos mellores".