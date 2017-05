PGE.- O Congreso inclúe a emenda para que os concellos poidan gastar superávit acumulado desde 2016

A Comisión de Orzamentos do Congreso aprobou incluír no proxecto de Orzamentos Xerais do Estado para 2017 unha emenda coa que permitir aos concellos o gasto de parte do superávit acumulado desde 2016.

Comisión de Orzamentos | Fonte: Europa Press

Esta emenda, rexistrada polo PP, responde así una das reivindicacións tanto da oposición como das corporacións locais coas contas saneadas que, debido á regra de gasto, atopábanse con limitacións para poder investir os remanentes de tesouraría xerados.

Estas limitacións mantéñense, pois os investimentos deberán dedicarse a proxectos que poidan cualificarse como financieramente sustentables, pero ata agora debían estar concluídos en 2017. Con esta emenda, os concellos poderán dedicar este investimento a proxectos que se estendan ao próximo ano.

Se estes proxectos non poden executarse integramente este ano, a parte restante do gasto autorizado en 2017 poderase comprometer e recoñecer no exercicio 2018 financiándose con cargo con cargo ao remanente de tesouraría de 2017, que quedará afectado por ese importe restante.

Na súa emenda os 'populares' inciden no condicionante de que as contas municipais, a final de 2018, estean saneadas, xa que recollen expresamente que o concello "non poderá incorrer en déficit ao final do exercicio 2018". O PP xustifica esta modificación na data de presentación dos Orzamentos, xa que esta prórroga para poder gastar o superávit en 2017 "podería carecer de operatividade", dado que as contas entrarán en vigor a metade de exercicio.

FINANCIAR DÉBEDA FISCAL DE 55 CONCELLOS

Así mesmo, outra das emendas do PP incluída no proxecto de Orzamentos vai dirixida a permitir o financiamento de concellos aos que se lles estean aplicando retencións nos seus impostos por ter débedas coa Axencia Tributaria (AEAT) e a Seguridade Social.

Esta medida, apuntan os 'populares', podería beneficiar a 55 concellos que deben a ambas un total de 158,4 millóns de euros. Estas corporacións atópanse adheridas ao Fondo de Ordenación e en situación de risco financeiro, ou ben non poden refinanciarse en condicións de "prudencia financeira".

Con esta medida, pola que se permitirá "excepcionalmente" en 2017 o seu financiamento con cargo a Facenda e a Seguridade Social, "preténdese posibilitar o saneamento financeiro dos concellos concernidos e que se estean ao corrente do pago das súas obrigacións coa AEAT e a Tesouraría Xeral da Seguridade Social e poida ser beneficiarios de subvencións que conceden outras administracións públicas".

MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS DE XUBILACIÓN

Por outra banda, tamén se incluíu unha emenda para facultar á Secretaría de Estado de Función Pública para "modificar os procedementos de xubilación do persoal civil", incluído na cobertura das pensións, "con vixencia indefinida".

Os 'populares' xustifican que esta normativa se inclúe desde 1994 nos Orzamentos, e que con esta disposición final non fará falta incorporala nas sucesivas leis de Orzamentos.

Doutra banda, os Orzamentos incorporaron unha disposición para que o ministerio de Facenda poida autorizar "excepcionalmente" o aumento da contratación en sociedades mercantís públicas por encima dos límites de estabilidade orzamentaria unha vez conte co visto e prace do accionista maioritario e a Comisión Delegada do Goberno. Por último, tamén se amplía a 500.000 a autorización a Renfe Operadora para operacións de crédito --desde os 250.000 inicialmente recollidos--.