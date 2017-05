A Xunta comunicará por carta aos concellos a candidatura de Illas Atlánticas e pide a Caballero que se una

O delegado da Xunta en Vigo, Ignacio López-Chaves, anunciou que a Consellería de Medio Ambiente remitirá este mércores aos alcaldes de Bueu, Ribeira, Vilagarcía e Vigo senllas cartas para comunicarlles a presentación da candidatura do Parque Nacional das Illas Atlánticas a Patrimonio da Humanidade.

Illas Cíes | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa, pediu a colaboración "de todos": Xunta, concellos e todos os sectores e colectivos económicos e sociais; e referiuse especialmente ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, quen tras coñecer a presentación da candidatura das Illas Atlánticas acusou á Administración autonómica de actuar "con nocturnidade" para "rebentar" o proxecto Cíes.

López-Chaves defendeu que a proposta da Xunta "non é excluínte, senón inclusiva", e "vai ser o mellor para as illas, o mellor para Vigo e para todos os sectores vinculados ás Cíes e as Illas Atlánticas". Así, trasladou o seu desexo de que o rexedor olívico vexa na iniciativa "unha oportunidade, un avance e non outro motivo de desencontro ou de conflito".

"Temos un obxectivo común, unha candidatura xa presentada e un traballo por diante que require da colaboración de todos", insistiu, antes de volver pedir que todos unan esforzos. "As Illas Cíes hoxe están máis preto de ser declaradas Patrimonio da Humanidade, e o alcalde ten que entendelo e sumarse a esta proposta", selou.

Finalmente, ao ser cuestionado sobre a intención de Caballero de seguir adiante coa candidatura de Cíes --que dixo que "está vivita e coleando"--, López-Chaves sostivo que "todos --queren-- que as Cíes sexan Patrimonio da Humanidade", e asegurou que a candidatura presentada pola Xunta sobre as Illas Atlánticas responde a ese "obxectivo común".