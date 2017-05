O xuíz Pía pide poder seguir coa execución da sentenza do 'Prestige' tras o seu traslado ao TSXG

O xuíz Juan Luís Pía pediu poder seguir coa execución da sentenza da causa do 'Prestige', cuxo tribunal presidiu no xuízo e participou na redacción do fallo, tras ser publicado o seu traslado da Audiencia Provincial da Coruña ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Así o informan fontes do TSXG tras publicar este mércores o Boletín Oficial do Estado (BOE) que, a petición propia, o maxistrado Juan Luís Pía obtivo praza na Sala do Civil e Penal do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Deste xeito, este mércores, co "visto favorable" do presidente da Audiencia Provincial da Coruña, segundo informan as mesmas fontes xudiciais, recibiuse petición por parte do maxistrado para que "a través dunha comisión de servizos poida seguir coa execución da sentenza do caso Prestige".

Esta petición de Juan Luís Pía, segundo explican as mesmas fontes xudiciais, será levada a Sala de Goberno, tras o cambio de destino publicado no BOE polo que este maxistrado pasará á praza da Sala do Civil e Penal do TSXG.