Consello.- Os autobuses escolares en Galicia poderán levar tamén outros viaxeiros no rural desde o próximo curso

A integración dos sistemas de transporte público por estrada que foi aprobada este mércores polo Goberno galego permitirá que autobuses escolares poidan levar desde o próximo curso a outros viaxeiros en Galicia, o que terá unha especial incidencia no rural.

Estudantes nun autobús escolar | Fonte: Europa Press

Esta decisión, que o Executivo xa avanzara, permitirá empregar as prazas vacantes en autobuses escolares para o transporte regular de pasaxeiros nos casos en que sexa "posible e necesario", aumentando así as posibilidades de mobilidade dos que vivan no rural.

Destacouno o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen aludiu ao diálogo frutífero coas asociacións de pais e nais de alumnos (anpas) en relación a este asunto, cuxa "comprensión" enxalzou, antes de subliñar que se estenderá a figura do acompañante a todas as liñas nas que se opte por esa convivencia.

A Xunta calcula que a decisión de estender a figura do monitor acompañante permitirá aumentar a presenza deste responsable "en ata un 10 por cento, en función das zonas".

QUE FUNCIONE BEN O TRANSPORTE ESCOLAR, "PRIORITARIO"

A integración das rutas escolares no transporte regular será, nun primeiro momento, parcial, e afectará en torno ao 10 por cento das liñas de estudantes.

Nas zonas nas que se integrarán ambos os sistemas, reforzarase o acceso ao transporte público da poboación, ao duplicarse o número de paradas de autobús.

O acordo garante que "a prioridade" na integración será "o correcto funcionamento do transporte escolar, quedando blindada a atención das necesidades do alumnado en canto a horarios e paradas, así como asegurando a figura do acompañante escolar en todas as liñas".

Preguntado acerca de se haberá zonas separadas para alumnos e estudantes, Feijóo replicou que a pregunta é "de nota".

Así, aínda que asegurou descoñecer cal será a organización en cada autobús, avanzou que non haberá "barreira física" algunha e apelou á "convivencia". Non en balde, argumentou que noutros autobuses tampouco se separa entre menores e adultos, e incidiu en que non tería sentido facelo, por exemplo, entre unha nai e o seu fillo.

APROBACIÓN DEFINITIVA EN DECEMBRO DE 2019

Este acordo --que previamente abordaron as Consellerías de Infraestruturas e Educación coas anpas-- supón "un paso decisivo" para a posta en marcha o próximo mes de agosto da primeira fase do plan de transporte público de Galicia, coa que se pretende "garantir a continuidade dos servizos" unha vez que finalice a vixencia dos contratos de concesión.

Ao mesmo tempo, segundo a Xunta, "anticipa" solucións para a reordenación "plena" do sistema, apostando polo aproveitamento de sinerxías, pola racionalización da oferta e pola coordinación de servizos.

As novas medidas, que se porán en marcha a curto prazo e que estarán vixentes para o próximo curso en diferentes zonas da comunidade, serán "avaliadas de forma permanente" para a reordenación global do sistema de transporte público de Galicia, que culminará coa aprobación definitiva do plan en decembro de 2019.