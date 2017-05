Pleno.- BNG pide instar á Xunta a evitar o rescate con fondos públicos das radiais madrileñas e o PP rexéitao

O deputado do BNG Luís Bará propuxo ao Parlamento de Galicia instar á Xunta a que se dirixa ao Goberno do Estado para que adopte "todas as medidas legais e políticas ao seu alcance" para evitar que se rescate con fondos públicos as radiais madrileñas, un punto ao que se opuxo o Grupo Parlamentario Popular, cuxo deputado Martín Fernández Prado acusou aos nacionalistas de "tentar confundir aos cidadáns" con "enganos e demagoxia".

En concreto, Luís Bará defendeu esta petición durante a sesión plenaria deste mércores, na que tamén solicitou ao Goberno galego que se dirixa ao Executivo estatal para demandar que a cantidade que o Programa de Estabilidade de España 2017-2020 prevé para o rescate destas infraestruturas dedíquese con "carácter preferente" ao rescate da AP-9.

A iniciativa contou co apoio de En Marea e do PSdeG, cuxa deputada Begoña Rodríguez Rumbo presentou unha emenda, que foi aceptada, que incluía modificar este segundo punto dos nacionalistas, de forma que previse esixir ao Executivo estatal que "habilite os fondos necesarios para proceder á transferencia" da AP-9 para que "poida levar a cabo unha rebaixa substancial das peaxes pagas polos usuarios".

Con todo, a proposición non de lei non saíu adiante tendo en conta que a bancada popular votou en contra ao considerar que neste tema a oposición "non fai máis que demagoxia", tal e como sinalou Fernández Prado. "O noso obxectivo non é outro que conseguir o traspaso da AP-9 pero con demagoxias e enganos non se axuda", apuntou.

"Despois de escoitar estes argumentos case que me alegro que o BNG non estea nesa comisión", manifestou en relación ao órgano parlamentario ao que acudirán deputados do PPdeG, PSdeG e En Marea para defender o traspaso da AP-9 no Congreso. Esta afirmación provocou unha lea entre populares e nacionalistas.

AXUDAS POLAS XEADAS

Por outra banda, na sesión plenaria foron rexeitadas senllas proposicións non de lei presentadas polos socialistas e os nacionalistas que demandaban á Consellería do Medio Rural que realizase unha avaliación "sería e prolongada" dos danos causados polas xeadas ocorridas os pasados días 26 e 27 de abril en colleitas das denominacións de orixe de viño nas provincias de Ourense e Lugo.

Ademais, tanto PSdeG e BNG como En Marea reclamaron a posta en marcha de axudas directas a todos os produtores afectados e acusaron á Xunta de só pór en marcha este tipo de medidas "nos anos electorais".

Ambas as iniciativas foron rexeitadas cos votos en contra do PPdeG, cuxo deputado José González destacou que "desde o primeiro momento" a Xunta "impulsa diferentes liñas de actuación para paliar os efectos destas xeadas" cuxas consecuencias "aínda non é o momento de avaliar" xa que algunhas cepas afectadas "poden rexenerarse".

"ESTAFA" DO MERCADO LIBRE ELÉCTRICO

Por outra banda, o deputado de En Marea Pancho Casal defendeu unha iniciativa na que reclamaba que a Xunta ofreza campaña informativas a consumidores sobre a "estafa" que supón pasarse ao mercado eléctrico libre fronte ao regulado.

Respecto diso, censura que máis de 500.000 fogares galegos "están a ser estafados" polas eléctricas, mentres denuncia "agresivas" campañas por partes das principais comercializadoras que operan o mercado libre de electricidade.

Isto supón, segundo asegura Casal, un incremento de entre o 10% e 15% a final de ano nas facturas, así como perda de dereitos, con interrupción instantánea da luz por falta de pagamento --fronte ao catro meses do mercado regulado--, unido á imposibilidade de solicitar o bono social.

En cambio, o Grupo popular votou en contra desta iniciativa e a deputada Marta Nóvoa puxo en valor as campañas informativas levadas a cabo pola Xunta en diversos municipios, así como a guía realizada polo Instituto Enerxético de Galicia (Inega) para aconsellar a consumidores.