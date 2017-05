O domingo 4 de xuño celebrarase a VIII Marcha contra a Leucemia entre Vigo e Pontevedra

A VIII Marcha solidaria '700 Camisetas contra a Leucemia' celebrarase o domingo 4 de xuño entre Vigo e Pontevedra co obxectivo de sensibilizar á cidadanía sobre "a necesidade de que aparezan novos rexistros de doantes de medula ósea non emparentados e unidades de sangue do cordón umbilical".

Nesta edición, os organizadores esperan superar os 600 participantes, entre camiñantes e corredores, que o pasado ano sumáronse a esta iniciativa.

Entre as novidades que presenta esta VIII Marcha, segundo informan os organizadores, figura a creación da plataforma 'en liña' (www.inscribirme.com) desde a que é posible formalizar a inscrición, tanto para camiñantes como para corredores, que percorrerán unha distancia de 35 quilómetros, que son os que separan as cidades de Vigo e Pontevedra polo Camiño de Santiago. O prazo de inscrición finaliza o 30 de maio.

Outra novidade é o cambio de percorrido dos corredores, que pasarán a realizar a marcha no mesmo traxecto que os camiñantes, con tramos do Camiño de Santiago, e unha variante desde o alto da Encarnación (Chapela) ata a parte alta de Redondela sen circular pola N550, polo que o traxecto será menos perigoso para os participantes.

O organizador desta iniciativa David Gil destaca que "a marcha arrinca este ano con máis ilusión que nunca polas boas estatísticas de novos rexistros, tanto en Galicia, como no resto de España".

"Somos conscientes de que moitas máis persoas están a escoitar a nosa mensaxe e chegan a formar parte do rexistro universal", sinalou, á vez que lembra que cando naceu o proxecto de '700 Camisetas contra a Leucemia', no ano 2009, eran "apenas 60.000 rexistros en toda a península". "Agora, grazas a campañas tan importantes como a de Pablo Ráez, aproximámonos aos 300.000 rexistros", abundou.

ORGANZACIÓN

Do mesmo xeito que outros anos, os participantes nesta actividade solidaria disporán de varios avituallamentos e dun servizo de masaxe ao finalizar a marcha na Praza da Peregrina de Pontevedra.

A saída será ás 9,00 horas do 4 de xuño desde o Centro Comercial A Laxe de Vigo para os camiñantes e ás 10,00 horas para os corredores.