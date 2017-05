O TSXG arquiva o recurso contra a paralización das obras do dique da Fábrica da Luz de Lugo

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) arquivou o recurso presentado pola empresa Inca Servizos e Proxectos de Enxeñaría Civil contra a paralización das obras do dique parcialmente construído no río Miño para a explotación hidroeléctrica da Fábrica da Luz de Lugo, da que é concesionaria.

Segundo informou Adega e recolle o auto, o recurso de Inca dirixíase contra a resolución da Confederación Hidrográfica Miño Sil, que en 2015 suspendeu preventivamente as obras deste dique por entender que estaban a se realizar fóra do lugar previsto, sen autorización e incumprindo as condicións da Declaración de Impacto Ambiental do proxecto.

No auto, o TSXG "desatende as súplicas de Inca" e "dá a razón" tanto a Adega como ao avogado do Estado, atribuíndo o arquivo da causa a unha "perda sobrevinda do seu obxecto".

O tribunal considera que "non ten obxecto" recorrer unha medida provisional que quedou extinguida tras a resolución do Ministerio de Agricultura do 27 de setembro do pasado ano, que "puxo fin á vía administrativa" do proceso e pola que se ordenaba a demolición do "polémico dique".

Por iso, o TSXG dá por pechado o recurso contencioso-administrativo iniciado por Inca e "deixa sen efecto" a práctica da proba pericial prevista para o vindeiro venres, ofrecendo ás partes un período de cinco días para presentar recurso.