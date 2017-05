A Xunta destina preto de medio millón de euros a axudas para adquirintes de vivenda

A Xunta destinará un mínimo de 499.000 euros á concesión de axudas para a adquisición, a adxudicación ou a promoción individual de vivenda para uso propio, por parte de persoas que obtivesen financiamento cualificado do Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012.

Segundo establece a orde, publicada este mércores no Diario Oficial de Galicia, poderán beneficiarse destas axudas os adquirintes de vivendas de protección autonómica de réxime especial ou xeral, os adquirintes de vivendas libres de prezo limitado, así como de vivendas usadas, os adxudicatarios de vivendas de protección autonómica de réxime especial ou xeral e os promotores individuais para uso propio de vivendas de protección autonómica de réxime especial ou xeral.

É requisito necesario para acceder ás axudas que os solicitantes estean acollidos ao sistema de financiamento para o primeiro acceso á vivenda en propiedade do Plan de Vivenda e Rehabilitación 2009-2012, así como que formalizasen un préstamo convido entre o 6 de novembro de 2009 e o 31 de decembro de 2012.

Os colectivos de beneficiados inclúen unidades familiares con ingresos que non excedan de 1,5 veces o Iprem, persoas que accedan por primeira vez á vivenda, menores de 35 anos ou maiores de 65, vítimas de violencia de xénero ou de terrorismo, afectados por situacións catastróficas, familias numerosas ou familias monoparentais con fillos, entre outros. O importe da axuda será de 2.000 euros por cada colectivo no que se atope incluído o beneficiario.

Por outra banda, ás persoas sen fogar ou procedentes de operacións de erradicación do chabolismo, así como ás persoas emigrantes retornadas nos dous anos anteriores á solicitude e que se atopen en especial situación de necesidade, corresponderalles, como subvención, o 25% do prezo total da vivenda que figura na correspondente escritura de compravenda ou adxudicación ou, no caso de promoción individual para uso propio, a suma dos valores da edificación e do chan que consten na escritura de obra nova.