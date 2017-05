Pleno.- O Parlamento insta o Goberno central a reforzar contactos con Venezuela para garantir o pago de pensións

O Parlamento de Galicia instou á Xunta a dirixirse ao Goberno de España para que reforce os contactos diplomáticos con Venezuela para que este país garanta o pago do importe íntegro das cantidades debidas e a continuidade das prestacións aos emigrantes españois e galegos.

A Cámara deu luz verde a esta proposición non de lei despois de que o PSdeG --impulsor da iniciativa-- e o PPdeG chegasen a un acordo sobre a redacción do texto, que tamén incluía pedir ao Executivo estatal que garanta aos pensionistas de Venezuela, residentes en Galicia e que cumpran os requisitos esixidos polas normas, o cobro da pensión que lles corresponda ata que o país latinoamericano volva regularizar o pago das súas pensións.

Ademais, tras o acordo entre socialistas e populares, a Cámara tamén pediu que se adopten todas as medidas necesarias para atender as necesidades máis urxentes dos emigrantes galegos máis afectados pola súa situación en Venezuela".

Estes puntos tamén contaron co apoio dos deputados do Bloque e coa abstención dos parlamentarios de En Marea, quen se mostraron moi críticos co deputado defensor da proposición, o socialista Juan Díaz Villoslada, a quen a deputada Eva Solla acusou de ter unha "visión parcial" da situación que atravesa o país venezolano e asumir os argumentos da dereita venezolana.

Con todo, tanto En Marea como o Bloque votaron en contra do primeiro apartado da iniciativa, que pedía demandar ao Goberno do Estado "unha acción exterior firme, prioritaria e prudente" co Goberno da República de Venezuela que, "apostando polo diálogo, garanta as liberdades democráticas venezolanas coa liberación dos presos políticos, asegure os necesarios procesos electorais transparentes e esixa o máximo respecto aos Dereitos Humanos".

DEBATE E EXPULSIÓN

A diferenza de pareceres entre os distintos grupos da Cámara provocou que o debate desta proposición non de lei fose tenso e acabase coa expulsión do viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, despois de que acusase o presidente do Parlamento, Miguel Santalices, de ter un trato desigual cos deputados e favorecer aos do PP en prexuízo dos de En Marea durante os debates.

Así, tras a intervención na que o socialista Villoslada pediu que se adoptasen "todas as medidas necesarias" para garantir a estabilidade social en Venezuela, a parlamentaria do BNG Montse Prado criticou as inxerencias do capital para "botar abaixo o proceso de emancipación" do pobo venezolano.

Pola súa banda, Eva Solla cualificou a iniciativa do PSdeG de "irresponsable" por estar "inflada de xuízos de valor", unhas afirmacións que xa provocaron as críticas de socialistas e populares desde as súas bancadas.

Precisamente, cando estaba na súa quenda de palabra a popular Raquel Arias, que criticou que En Marea pida falar de iniciativas sobre pensionistas de Noruega ou doutros países pero rexeite facelos sobre os de Venezuela, tivo lugar a expulsión de Antón Sánchez.

En concreto, Sánchez foi expulsado tras ser chamado á orde e despois de acusar, durante a intervención de Arias, ao presidente do Parlamento, Miguel Santalices, de ter un trato desigual cos deputados e favorecer aos do PP en prexuízo dos de En Marea durante os debates.

A expulsión de Antón Sánchez implica que durante toda a sesión plenaria non poderá estar no hemiciclo, no que tiña pendente interpelar á Xunta sobre o mapa de transportes de Galicia, cuestión que fará a parlamentaria Ánxeles Cuña.