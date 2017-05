O concelleiro de Culturas do Concello da Coruña, José Manuel Sande, celebrou que se impuxo "o sentido común" tras arquivar o Xulgado de Instrución número tres da Coruña a causa contra a súa persoa por un suposto delito contra sentimentos relixiosos.

Tras coñecerse a decisión do xulgado, que acordou o sobresemento provisional e o arquivo da causa, Sande asegurou que no executivo local estaban "tranquilos" en relación a esta denuncia, agradecendo que "a lóxica e o sentido común" impóñanse "finalmente".

"Non esperabamos outra resolución", engadiu, en relación á denuncia presentada pola presidenta da Asociación de Viúvas de Lugo polo cartel do Entroido deste ano, no que un home aparecía disfrazado de papa.

Neste sentido, reiterou que "nunca houbo intención de ofender co cartel" e apelou, como fixo o día en que foi a declarar en condición de investigado, a "dereitos tan fundamentais como a liberdade de expresión e de manifestación artística".

Segundo informa o Consistorio, o auto xudicial remítese a un informe de Fiscalía, que pediu ao arquivo "ao non resultar acreditada a perpetración da infracción penal" por entender que o debuxo constituiría "unha imaxe provocadora ou satírica, pero non cuestionaría directa ou indirectamente ningunha dogma, crenza, rito ou cerimonia da relixión católica".

O executivo local resalta tamén que o informe do Ministerio Público "acepta a posibilidade de que o cartel representase unha simple caricatura dunha persoa disfrazada de sumo pontífice", un disfrace "bastante habitual" na celebración do Entroido na Coruña.