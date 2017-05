O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, negou este mércores que exista inseguridade xurídica ao redor das novas probas de acceso á universidade, ata o punto de que son "practicamente idénticas" ás antigas.

Díxoo ante o pleno da Cámara en resposta a unha interpelación do deputado socialista Luís Álvarez, quen esgrimiu como proba desa "inseguridade" a investigación aberta de oficio polo Valedor do Pobo.

Ante esa afirmación, o titular de Educación expresou o seu "máximo respecto" pola comisionada parlamentaria, pois "é absolutamente neutral" nas súas actividades. Iso si, puntualizou que "outra cousa é que acerte sempre".

De feito, ao seu xuízo, as "dúbidas" están xa "aclaradas", a través dunha resolución que recolle todas as indicacións necesarias. Por tanto, incidiu, "hai soporte que dá a necesaria seguridade xurídica ao alumnado neste proceso".

"INCERTEZA"

No entanto, Luís Álvarez fixo fincapé na "incerteza" xerada aos estudantes e censurou que a Xunta tardou "máis dun mes" en publicar a mencionada resolución no Diario Oficial de Galicia (DOG). "Iso non é darlle prioridade", salientou.

En fronte, Román Rodríguez reiterou que se trata de "un argumento moi débil", xa que "todas as normas" relativas ás probas de acceso á universidade "están publicadas". "Vostede dálle rango de verdade porque hai unha investigación, pero iso non quere dicir que as conclusións sexan as correctas", replicou o conselleiro.