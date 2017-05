A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, avanzou que o novo mapa de transporte incluirá seis contratos "zonais", que permitirán "unha xestión máis racionalizada" do servizo; así como unha integración "parcial" do transporte xeral e do escolar.

Diso deu conta ante o pleno da Cámara, en resposta a unha interpelación formalizada pola deputada de En Marea Ánxeles Cuña, e tamén informou de que algunhas zonas de Galicia verán "multiplicada por catro" a poboación beneficiada polo acceso ao transporte público por estrada.

Para rebater as acusacións de "improvisación", lembrou que o compromiso do goberno autonómico é que a primeira fase, desde o mes de agosto, afecte as provincias do interior; mentres a segunda chegará en decembro de 2019.

Ademais, ante a urxencia para levar adiante unha auténtica "vertebración" do país, Vázquez subliñou que o deseño será o dun transporte "útil e sustentable tamén medioambientalmente". "É un desafío", aceptou, pero marcouse o reto de aumentar o servizo e de mellorar a cobertura.

"XA ABONDA!"

Así, como recalcou a conselleira do ramo, haberá "unha reestruturación completa" do sistema de transporte de viaxeiros por estrada, un sector no que traballan unhas 5.000 persoas en Galicia.

É por iso que criticou que o bipartito non fixese "nada" neste asunto a pesar de que a norma europea que impedía prorrogar as concesións entrou en vigor en 2007. "Levan oito anos, pero seguen botándolle a culpa ao bipartito", censurou a representante de En Marea no debate. "Xa abonda!", protestou.