Angrois.- Feijóo ábrese a apoiar unha investigación política sobre o accidente despois de que haxa sentenza

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, mostrouse este mércores aberto a apoiar unha investigación parlamentaria sobre o accidente ferroviario de Angrois, que deixou 80 mortos e máis dun centenar de feridos, unha vez que haxa sentenza sobre o caso, pero reiterou que, antes de que iso ocorra, non "xogará" coas vítimas para "facer un axuste de contas no PSOE".

Feijóo no Consello | Fonte: Europa Press

Feijóo, quen ata agora nunca expuxera esta posibilidade de abrir "ampliar" a investigación sobre o accidente do Alvia a unha vertente "máis política", abriu a porta a facelo despois de que haxa unha decisión xudicial na mesma xornada na que o PPdeG rexeitou unha iniciativa no Hórreo que avogaba por activar unha investigación política no Congreso.

Os populares, que si se mostraron partidarios de "reforzar" ou realizar unha nova comisión técnica sobre o sinistro despois de que a Axencia Ferroviaria Europea cuestionase a independencia do informe realizado pola Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) española, tentaron que un punto nesta liña votásese por separado, pero En Marea (o grupo promotor da proposta) rexeitou esta vía.

Feijóo queixouse diso e reivindicou a "coherencia" do seu grupo, antes de incidir en que "o cambio" de postura reside no PSdeG (que por primeira vez súmase a En Marea e BNG na petición dunha investigación política). O líder do PPdeG incidiu en que este "cambio" chega despois de que Pedro Sánchez vencese nas primarias do pasado domingo

Así, subliñou que son os socialistas os que terán que explicar os seus motivos. "Pregúntenlles por que antes non apoiaban unha investigación parlamentaria en paralelo á xudicial, e agora que gañou Sánchez xa se pode investigar a José Luís Rodríguez Zapatero ou a José Blanco, que son os que puxeron a vía a funcionar", retou, antes de insistir na coherencia do PP.

"CELERIDADE E INDEPENDENCIA" XUDICIAL

"Como presidente de Galicia, a min o que me corresponde é velar polas vítimas e o que queren as vítimas neste momento é xustiza, non un axuste de contas nun partido. Non imos usar ás vítimas para un problema político", sentenciou o presidente, partidario de pedir "a xuíces e a fiscais" que determinen as responsabilidades "coa maior celeridade e independencia".

"Neste momento, abrir unha comisión de investigación parlamentaria é dubidar da decisión xudicial que esperamos desde hai algún tempo. Se se quere abrir unha comisión de investigación despois de ter unha sentenza e que isto quede claro, que se abra. Agora, en tentar aproveitar a dor das vítimas para un axuste de contas nun partido non imos participar", advertiu.