A deputada do PSdeG Loli Toja reclamou este mércores á Xunta que non ceda á "chantaxe" de Villar Mir e permita a segregación das centrais hidráulicas e as plantas de ferroaleación de Ferroatlántica; ao que o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, reprochoulle que trate de "xerar dúbidas" sobre o procedemento.

"Dálles exactamente igual o que diga o goberno, queren xerar dúbidas onde non as hai", respondeu ante o pleno da Cámara, crítico coa "falta de rigor" dos socialistas. "Pero nós seguiremos en diálogo cos traballadores e cos alcaldes, e cunha condición absolutamente clara: cumprir a lei e salvagardar o interese público", resolveu.

A este respecto, a parlamentaria do PSdeG sinalou que a súa comarca "se pon a tremer" cada vez que o PP menta "o interese xeral". "Como cando no canto dunha autovía fixeron un corredor, ou como cando mandan aos enfermos a hemodiálisis a Santiago ou A Coruña", exemplificou, para sentenciar: "Costa da Morte non pinta nada no seu interese xeral".

Ademais, Loli Toja pediu coñecer a opinión da Xunta sobre a "estratexia" da empresa de publicar no Boletín Oficial do Rexistro mercantil (Borme) o proxecto de segregación. "Vai dando pasiños", observou, antes de preguntar se cre que Ferroatlántica "busca saltarse a lei".

"POPULISMO"

Fronte a isto, Conde sinalou que ese documento "non significa nada", pois no mesmo consta que "a escisión está supeditada a que se conceda a segregación das centrais hidroeléctricas". "E é unha decisión do goberno, que se tomará conforme á lei", remarcou, antes de criticar á socialista que "só leu o titular".

É por iso que cargou contra a "dinámica de abrazar o populismo" na que "parece" sumido o PSOE. "Entendo que o BNG e En Marea non teñan criterio sobre isto, pero sorpréndeme enormemente que non o teña o PSdeG", abundou, antes de ratificar que seguirá traballando "co mesmo formulación: diálogo cos traballadores e os alcaldes".