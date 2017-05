Unha investigación consegue producir bioplásticos a partir de materias primas renovables

Unha investigación logrou producir bioplásticos a partir de materias primas renovables, destacando o potencial dos polihidroaxialcanoatos (PHA) entre os biopolímetros para substituír os plásticos baseados en petróleo.

Nota Prensa Usc E Fotos. Producen Bioplásticos A partir de Materias Primas Renov | Fonte: Europa Press

Os PHA son materiais con propiedades similares ao polipropileno (fibra sintética) obtidos a partir de substratos renovables. En concreto, son poliésteres lineais producidos na natureza pola acción das bacterias por fermentación do azucre ou lípidos e, ademais, son biodegradables.

A investigadora da Universidade de Santiago de Compostela (USC) María García Torreiro presentou nas súas teses diversas estratexias para a produción de biopolímetros mediante a integración do proceso nunha biorrefinería, na que se produza bioetanol a partir de substratos como cereais ou cana de azucre.

Para lograr este fin, utilizouse a bacteria 'halomonass boliviensis' como microorganismo produtor do PHA, debido a capacidade para acumular este material en altas concentracións.

A investigadora estudou os requisitos nutricionais necesarios para aumentar a acumulación de PHA nesta bacteria, desenvolvendo á súa vez unha nova configuración do proceso de fermentación bastada na fermentación e hidrólisis simultánea dos azucres presentes nos cereais.

Ademais, tivo a oportunidade de realizar unha estancia de investigación no grupo do profesor Steinbüchel no IMMB en Münster (Alemaña), durante a que estudou a produción de biopolímeros a partir a partir de acedos grasos volátiles que se poden obter a partir da fermentación de diferentes residuos orgánicos.

"Este substrato permitiu obter un biopolímero con mellores propiedades físicas que os obtidos a partir da glicosa", sinala a USC, nun comunicado.

O traballo foi desenvolvido no Instituto de Investigacións Tecnolóxicas da USC, e contou coa colaboración da empresa ABENGOA Bioenergy no financiamento.

Da tese deriváronse seis artigos publicados en diversas revistas científicas, unha patente e diversas contribucións a congresos internacionais e europeos.