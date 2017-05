Consello.- Educación destina 7,4 millóns para financiar un centenar de contratos predoutorais ata 2020

A Consellería de Educación destinará 7,4 millóns de euros para financiar un centenar de contratos predoutorais ata 2020, segundo o acordado este mércores no Consello da Xunta.

Os contratos manteñen os mesmos niveis que na anterior convocatoria, pois oscilarán entre os 20.500 euros (modalidade B) e os 23.500 euros (modalidade A), en base ao informado o presidente do Goberno galego.

Haberá dúas modalidades. Por unha banda a A (con 57 contratos), destinada a traxectorias de investigación nas prioridades estratéxicas da RIS3; e, por outra banda, a B (con 43 contratos), enfocado a áreas de coñecemento que non teñen unha saída clara para os sectores produtivos.

Esta liña apoia que sexan contratados en universidades galegas, organismos públicos de investigación de Galicia, fundacións de investigación sanitaria de Galicia, así como centros do CSIC e o Instituto Español de Oceanografía da Comunidade. Na actualidade hai 155 contratos predoutorais no marco desta liña.

Ambas as convocatorias inclúen estancias de tres meses de duración no estranxeiro cun importe máximo de 4.500 euros en función do destino, as cales terán que realizarse entre o 1 de marzo e o 31 de outubro de 2018.

Entre os criterios de puntuación estarán que o candidato pertenza a un grupo con potencial de crecemento no Sistema Universitario de Galicia (SUG), así como que traballe no grupo de investigación Oportunius ou nun grupo singular.