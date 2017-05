Ferrol acolle o primeiro xuízo contra unha entidade bancaria por non informar o código de boas prácticas

Sobre unha vintena de persoas secundou unha concentración ante o Xulgado de Ferrol este mércores, convocadas por Stop Desafiuzamentos dá Rede de Apoio Mutuo de Ferrolterra e a Plataforma de Afectados pola Hipoteca (PAH) de Ferrol e Comarca, con motivo da celebración do primeiro xuízo contra unha entidade bancaria por non informar o código de boas prácticas e executar unha hipoteca sen trasladar ao cliente outras posibilidades.

Xuízo en Ferrol contra banco sobre código de boas prácticas. | Fonte: Europa Press

A causa xulgada, celebrada no Xulgado de Instrución número 5, quedou vista para sentenza, co BBVA como entidade procesada por non informar "a un cliente das posibilidades de acollerse ao denominado código das boas prácticas bancarias, un código voluntario, ao que se apuntaron todas as entidades, aínda que logo non o están aplicando".

Así o asegurou o letrado vasco José María Erauskin, que foi o encargado de defender a unha familia ferrolá, con fillos menores ao seu cargo. Segundo o avogado con despacho en San Sebastián, "o artigo 5.9 deste código establece que as entidades financeiras adheridas teñen a obrigación da o detectar unha falta de pagamento na cota hipotecaría, ofrecer ao cliente as posibilidades e requisitos deste código".

Segundo Erauskin, a máis habitual é "unha carencia de cinco anos pagando tan só Euribor mais 0,25, que pode significar nunha hipoteca media uns 40 euros ao mes".

PRIMEIRO CASO XULGADO

Segundo o letrado vasco do bufete Avogados Res, "isto non lles interesa aos bancos, porque é pouco diñeiro, xa que se apuntaron a este código, para quedar ben ante a opinión pública, pero logo non están a cumprir coa súa obrigación de ofrecelo".

No caso concreto de Ferrol, que é "o primeiro que se vai a xulgar en España", trátase de "un traballador do mar, un pescador, que se atrasou durante os meses de abril, maio e xuño e que a entidade de crédito pide en xullo a execución hipotecaria no xulgado".

José María Erauskin destacou que neste caso "o banco ha ido directamente á execución cando o obxectivo deste código de boas prácticas, aprobado por un Real Decreto do Goberno do Estado, é evitar estas situacións e dar alternativas, todo o contrario que fixo o banco".

Así, o letrado asegurou que entres as súas peticións ao xuíz estiveron que "declare que o banco non cumpriu e que lle condene a retirar a demanda de execución que nunca debeu de presentar".

"En Galicia estou convencido de que de habérselles ofrecido esta posibilidade a moitas persoas, escolleuna", afirmou, ademais de incidir que con esta solución "moitos dos fondos que están a destinar os concellos para pagar as hipotecas de persoas con dificultades, non farían falta se a estes cidadáns ofrecéseselles a posibilidade de acollerse a este código".

"Xa que non sería necesario que o municipio lles pagase os 300 euros de hipoteca se esa persoa pode estar igualmente na súa casa pagando 40 euros", concluíu.