A Xunta abre o prazo de solicitude do Bono Concilia para familias con fillos menores de 3 anos

A Xunta de Galicia abre este xoves o prazo de presentación de solicitudes para beneficiarse do Bono Concilia, unha axuda económica directa ás familias que permite sufragar o custo dunha praza nunha escola infantil de 0 a 3 anos non sostida con fondos públicos e que está destinada a quen non obtivo praza financiada pola administración ou que resida en concellos onde non hai un recurso público deste tipo.

O Diario Oficial de Galicia (DOG) deste mércores publica a orde que regula a concesión destas axudas, que forman parte das medidas do Programa de apoio á natalidade que está a desenvolver o Goberno galego.

A contía total desta nova convocatoria do Bono Concilia ascende a 3.489.200 euros, aínda que é ampliable no caso de que sexa necesario para atender a todas as solicitudes que se reciban e cumpran cos requisitos. O obxectivo é conseguir, como no actual curso, que todas as familias solicitantes dunha praza para a atención de nenos e nenas de 0 a 3 anos a obteñan e que non exista lista de espera.

A orde destas axudas para o próximo curso 2017-2018 presenta diversas novidades co obxectivo de chegar ao maior número de familias posibles. Deste xeito, habilítase a posibilidade de conceder o Bono Concilia a nenos e nenas con necesidades específicas de apoio educativo que superen a idade máxima regulamentaria e teñan concedida a flexibilización da duración do período de escolarización.

Así mesmo, amplíanse os supostos de admisión de solicitudes fóra de prazo e ábrense a todas as familias nas que se produza un nacemento, acollemento ou adopción do neno ou nena con posterioridade ao prazo de presentación de solicitudes, fronte á esixencia de ter que residir en concellos onde non existan escolas infantís de cero a tres anos sostidas con fondos públicos da convocatoria anterior.

Para ser beneficiarias, as persoas solicitantes deben ter un neno nado con posterioridade ao 31 de decembro de 2014. Para a obtención da axuda, teñen prioridade aqueles nenos que xa tiveron concedida a axuda no curso pasado, para que se poida dar continuidade á súa escolarización. Tamén poden optar ao bono aquelas familias nas que as dúas persoas proxenitoras traballen en quenda de tarde ou en quendas rotativas e que, con dereito a praza pública, esta non lles resolva as súas demandas de horario.

O Bono Concilia promove tamén o dereito á escolarización de irmáns nun mesmo centro para facilitar a conciliación das familias.

A contía que se percibirá por cada praza de xornada completa oscila entre os 45 euros mensuais para as rendas máis altas e os 250 euros (con comedor) para as rendas máis baixas. Asimismo, o Bono Concilia é compatible con outras axudas que poidan recibir as familias para a mesma finalidade, sempre que non superen o custe da praza.