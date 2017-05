A Agadic subvenciona a presenza da cultura galega en 19 países

As distintas manifestacións da cultura galega estarán presentes no cinco continentes co apoio da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), que promocionará a súa presenza en 19 países ao amparo da súa convocatoria anual de subvencións ás actividades de distribución nas industrias culturais.

A través da concesión da primeira quenda de adxudicacións destas axudas contribúese á realización de 301 actuacións escénicas, concertos e accións de promoción da industria cultural galega en diferentes localidades de España, así como noutros 18 países: Alemaña, Alxeria, Australia, Canadá, China, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Holanda, México, Noruega, Nova Zelandia, O Salvador, Perú, Polonia, Portugal e Reino Unido.

Ata o momento distribuíronse 246.315 euros dos 435.000 cos que se dotou esta convocatoria, para a que o prazo de solicitude permanecerá aberto ata o 31 de agosto ou ata esgotar o orzamento das súas catro modalidades.

En concreto, a primeira resolución recolle que xa foron adxudicados os 100.000 euros da categoría para actuacións escénicas dentro de Galicia, mediante a que se subvencionan 109 funcións das compañías Aporía Teatro, Bocaberta, Contraproducións, Ibuprofeno Teatro, Produccións Teatráis Excéntricas, Redrum e Voadora en medio centenar de localidades.

De non existir suficientes solicitudes no resto das modalidades, centradas nas accións exteriores e para as que se reserva unha dotación de 335.000 euros, o importe non adxudicado poderase destinar tamén a distribución interior.

XIRAS INTERNACIONAIS

Mediante estas axudas, a Xunta cofinancia os gastos que asumen as empresas á hora de buscar unha maior proxección do seu traballo e dos seus produtos. Así, en canto á promoción exterior, apóianse importantes xiras e concertos estatais e internacionais, como a desenvolvida por Carlos Núñez en 17 cidades de EE.UU. e Canadá entre os meses de marzo e abril, as súas presentacións en Róterdam (Holanda), Madrid e Segovia ou os seus próximos concertos en Biscaia e Francia.

Outros dos artistas que contan con apoio da Agadic para levar a súa música fose de Galicia son Xabier Díaz & Adufeiras de Salitre, para as súas recentes actuacións en Alxer, Glasgow e Oslo, así como para as que ofrecerá en Cataluña, Noruega, Francia e Estados Unidos.

Tamén se colabora co violinista Alfonso Franco nas súas presentacións en México e Costa Rica; Bolboreta, o proxecto musical de Lydia Botana, en Francia e Cataluña; Guadi Gallego en Portugal, Cataluña e Madrid, e Leilía no Laborarte de Madrid.

Tamén é relevante a presenza exterior de formacións escénicas, como as de novo circo Pistacatro, cunha decena de actuacións de artistas deste colectivo o pasado mes de marzo en diferentes festivais de Nova Zelandia, Australia e Reino Unido; CAIR, en Andalucía, Comunidade Valenciana e País Vasco; e Peter Punk, na última Mostra de Pallasos de Xirivella (Valencia).

En danza, figuran nesta primeira listaxe de adxudicacións as funcións de Nova Galega de Danza en Perú, Sólodos en Albacete e Costa Rica, e Traspediante no Salvador e tamén en Costa Rica.

No caso do teatro, apóianse as compañías Baobab Teatro nas súas actuacións en oito comunidades autónomas; CinemaSticado noutras cinco comunidades e en Polonia; Chévere, nas Naves do Español de Madrid, Albacete e Braga (Portugal); Galitoon, no Museo do Prado, Murcia e unha extensa xira por Castela-A Mancha; Ibuprofeno Teatro no Certame Nacional de Teatro Garnacha de Rioxa Haro; Produccións Teatráis Excéntricas nas localidades portuguesas de Maia e Matosinhos, e Voadora en Bilbao, Sevilla e Zaragoza, ademais de en as próximas edicións dos festivais Fitei do Porto, Almada e Alcalá de Henares.