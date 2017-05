Trasladan ao hospital a unha muller e unha menor atropeladas por un coche sen freos en Gondomar (Pontevedra)

Unha menor e unha muller de 28 anos tiveron que ser trasladadas en ambulancia ao Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo despois de que un coche sen freos as atropelase á saída dun colexio da localidade pontevedresa de Gondomar.

Segundo informou a Europa Press o 112 Galicia, ás 14,05 horas deste mércores un particular alertou de que un vehículo, que ía sen ocupantes, quedou sen freos e levouse " por diante" a dúas persoas, supostamente unha nena e a súa nai, á altura do colexio de educación infantil e primaria Chano Piñeiro.

Ante estes feitos, o CAE 112 Galicia avisou do ocorrido a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a Policía Local de Gondomar, a Policía Autonómica, o Grupo de Emerxencia Supramunicipal (GES) do Val Miñor, e os Bombeiros de Baixo Miño.

Fontes do 061 confirmaron a Europa Press que ata o lugar desprazáronse unha ambulancia asistencial cun médico de Atención Primaria e unha ambulancia medicalizada, que trasladaron ao Hospital Álvaro Cunqueiro a unha menor e unha muller de 28 anos e iniciais J.P.R..

A Policía Local de Gondomar, que instrúe as dilixencias correspondentes sobre o ocorrido, ratificou que no momento dos feitos o vehículo non tiña condutor e, supostamente, non tiña bloqueado o freo de man.