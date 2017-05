A concelleira de Igualdade e Diversidade do Concello da Coruña, Rocío Fraga, cuestionou que o Goberno non dote de "capacidade" aos municipios para que urbes como a herculina poidan converterse en "cidades-refuxio", coincidindo co apoio trasladado desde o goberno local ao proxecto 'Acampa'.

Proxecto 'Acampa' na Coruña | Fonte: Europa Press

A edil, xunto ao concelleiro de Culturas, Deporte e Coñecemento, José Manuel Sande, expresaron o seu apoio a esta iniciativa que se desenvolverán no mes de xuño e que, cunha acampada simbólica nos Xardíns de Méndez Núñez, pretenden visibilizar a situación dos refuxiados. A iso, sumaranse distintas actividades distribuídas pola cidade.

En rolda de prensa, a edil Rocío Fraga destacou a posta en marcha dunha proposta "moi potente, que representa o auto-organización da sociedade civil que apoia e demanda que A Coruña sexa unha cidade refuxio".

ACOLLIDA

Respecto diso, dixo que desde o goberno local trabállase na liña de considerar así a esta urbe, "aínda que non temos toda a capacidade que desexariamos pola negativa do Goberno central".

"Mentres que o Estado manteña a súa negativa a permitir que os municipios que queremos responsabilizarnos nos labores de acollida podamos facelo, e non podamos colaborar dunha maneira máis activa, apoiaremos aquelas iniciativas que esixan que se respecten os dereitos humanos", engadiu.

A partir do 15 de xuño, e ata o 25 de xullo, 'Acampa pola paz e ou dereito a refuxio' incluirá, entre as súas actividades, talleres, conferencias, proxeccións e unha ducia de instalacións e exposicións de pintura e fotografía.