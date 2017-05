O conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, prometeu este mércores que Galicia "non vai quedar atrás" en canto autorícese o novo fármaco contra a atrofia muscular espinal, unha enfermidade dexenerativa que en Galicia padecen 11 persoas.

Este dato facilitouno a deputada do BNG Montse Prado, quen reclamou ante o pleno do Parlamento que "non se repitan erros do pasado" de que "habendo un medicamento, non se aplique". "Porque estes pacientes o que non teñen é tempo", advertiu, tras dar conta de que en Estados Unidos xa está aprobado.

Pola súa banda, o titular de Sanidade lembrou que ese fármaco só serve para os pacientes de tipo 1, o máis grave, que ningunha persoa padece en Galicia. Respecto diso, expresou o seu desexo de que a investigación continúe evolucionando e os tratamentos cheguen a todas as persoas que teñan esta enfermidade diagnosticada.

E, sen deixar de advertir de que ese fármaco pode ter "efectos secundarios", que haberá que avaliar antes de aprobalo, o que replicou Almuiña a Montse Prado é que "a indicación dun medicamento non a fai unha parlamentaria", senón "un médico".

CENTRO DE SAÚDE EN LUGO

Sen saír do ámbito sanitario, o portavoz de En Marea, Luís Villares, reclamou o desdobramento e traslado de Atención Primaria do centro de saúde da Milagrosa, en Lugo, ás instalacións do antigo Hospital Xeral.

"Cun mínimo investimento poderían adaptarse", argumentou, para instar ao conselleiro a "cumprir as súas promesas".

Fronte a isto, Vázquez Almuiña tachou de "oportunista" a Villares por traer esta cuestión á Cámara cando sabe que a Xunta está "a traballar" niso. É máis, avanzou que estará "preparado para licitar" antes de que conclúa este ano.

REVÁLIDAS

Por outra banda, na sesión plenaria, o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, asegurou que Galicia ten un dos sistemas educativos "máis inclusivos de España".

Así se pronunciou en resposta a unha pregunta formulada pola deputada de En Marea Luca Chao, quen cargou contra os "efectos secundarios negativos" que producen as reválidas na educación, tales como "a deslegitimación da función docente" e os "custos económicos" derivados de "un negocio para as empresas privadas que financian o test".

Respecto diso, Rodríguez indicou que a administración é a que fai estes exames, que se reparten nas aulas e que corrixen os profesores. "O seu discurso de serie queda un pouco lonxe", manifestou o conselleiro, quen considerou que "non ten sustento" falar de negocio cando a que se encarga destas reválidas é a propia administración.