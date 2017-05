Deteñen con 500 doses de cocaína a un veciño de Meis (Pontevedra) ao que o pasado mes comisaron outras 2.700 doses

Axentes da Garda Civil detiveron como presunto autor dun delito de tráfico de drogas a un veciño de Meis (Pontevedra) de 34 anos e iniciais A.L., que foi localizado con 500 doses de cocaína, e ao que o pasado mes comisáronlle outras 2.700 doses da mesma sustancia --500 no seu coche e 2.200 na súa vivenda--.

Detido por tráfico de drogas un veciño de Meis (Pontevedra). | Fonte: Europa Press

O Instituto Armado informou de que, sobre as 18,00 horas deste martes nun control selectivo de vehículos situado nos accesos ao polígono industrial de O Campiño e A Reigosa, no termo municipal de Ponte Caldelas, os axentes observaron que un vehículo facía unha manobra evasiva ao descubrir a presenza policial.

Os efectivos reaccionaron de inmediato e pouco despois localizaron o vehículo cando trataba de ocultarse nunha empresa do polígono industrial. Ao identificar o condutor, constatouse que se trataba dun individuo que fora detido a principios de abril no mesmo lugar con cocaína.

Aínda que o home non levaba droga consigo nin no vehículo, polo seu intento de fuga e os seus antecedentes levou a cabo unha procura exhaustiva pola zona. Así, localizáronse nas inmediacións do coche algo máis de 500 doses de cocaína, das que supostamente "tratara de desprenderse".

Por estes motivos, o home foi detido, e na mañá deste mércores foi posto a disposición do Xulgado de Instrución de Pontevedra en funcións de garda, que decretou a súa posta en liberdade aínda que investigado.