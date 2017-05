O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendeu este mércores a candidatura do Parque das Illas Atlánticas a Patrimonio da Humanidade. Esgrimiu que as illas que integran o parque conforman "un todo" e non se poden "parcelar" se o que se busca é "o éxito".

Tras o Consello da Xunta, Feijóo remarcou que "o obxectivo das Illas Cíes sexan Patrimonio da Humanidade, nada máis".

"Ese é o noso único obxectivo; hai xente que fala moito, pero non concreta nada", advertiu, antes de engadir que para que o expediente "teña éxito" hai que "tratalo cos requisitos da Unesco" e hai que "presentar como un todo o que forma un todo".

"Se parcelamos un todo en distintas partes, segundo a información que me trasladan, teremos pouco éxito en conseguir algo difícil", sinalou o presidente, quen resaltou que o seu Executivo leva "meses" traballando nesta candidatura e concretando os valores ambientais e paisaxísticos.

"NIN UN SÓ PAPEL"

Enfronte, asegurou saber que o Concello de Vigo "fai promoción e anuncios", pero "sen un só papel nin unha soa proposta" concreta. O seu obxectivo é que teña "éxito".

"Comprendo que hai alcaldes que participan noutras candidaturas que non teñen éxito (en velada alusión ao apoio de Abel Caballero a Susana Díaz), pero, por favor, a ver se conseguimos que as Illas Cíes teñan éxito. Se non, podemos mostrar enfado, pero o importante é que a candidatura teña éxito, non nos interesa ningunha pelexa", asegurou.

Así, engadiu que "calquera cousa" que faga o Concello de Vigo favorable á candidatura "será ben recibida" pola Xunta, pero insistiu en apontoar a proposta "desde o punto de vista técnico" para "non facer o ridículo".

SEGUNDA REUNIÓN CO CELTA E MOS

Por outra banda, Feijóo tamén foi preguntado acerca de se lle consta unha segunda reunión entre a Xunta e representantes do Celta e do Concello de Mos, replicou que "polo que el sabe, non".

"Comprenderá que non levo a axenda dos conselleiros; polo que eu sei, non. Igual é mellor que lle pregunte aos conselleiros se se reúnen e de que falan. Non me preocupa ese asunto. Houbo unha petición de Mos, déuselle información, veu cun técnico do Celta e punto", aseverou.