O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, asegurou este mércores que lle gustaría que houbese "unha maior implicación" por parte dos alcaldes galegos na loita contra o feísmo urbanístico.

Feijóo no Consello | Fonte: Europa Press

Tras o Consello da Xunta, preguntado respecto do papel dos rexedores, indicou que a loita contra o feísmo é "unha cuestión moi concreta" dentro da lei do solo, que é "moi ampla".

Feijóo engadiu que se fixeron "cousas" cos alcaldes e aludiu a unha xornada organizada recentemente cos técnicos municipais sobre urbanismo. Ao tempo, recoñeceu que desexaría "unha maior implicación" dos rexedores.

"A lei establece mecanismos para que os alcaldes poidan actuar, tipificaciones para que poidan advertir e notificar aos seus veciños que hai que cumprir as normas e acabar as casas", indicou, antes de manifestar que espera que haxa "un antes e un despois" da 'Guía das Cores' elaborada co Colexio de Arquitectos de Galicia.

"Espero que esta guía axude para que non poñamos desculpas para cumprir coa paisaxe galega", resolveu.