Tirón de orellas da UE á Xunta por eivas no control dunha praga

Segundo adiantou Campo Galego, o diario que segue polo miúdo a actualidade do sector primario, os auditores descubriron que as medidas de control aplícanse todos os anos demasiado tarde, o que pón en cuestión a súa verdadeira eficacia.

Proceso polo que o nematodo vai acabando cun piñeiro | Fonte: T. Schröder, Julius Kühn-Institute

A tardanza na eliminación de pés mortos e decaídos, a tardanza de máis dun mes para eliminar unha árbore que xa se sospeitaba tiña a praga e as dúbidas sobre a orixe da praga son algúns dos defectos sinalados pola auditoría. Un dos puntos máis alarmantes da auditoría é que, en opinión dos inspectores, a Xunta abandonou unha área de inspección demasiado pronto.

A presenza da praga do nematodo do piñeiro --é un verme que viaxa en insectos e a súa presenza provoca que as árbores queden secos-- detectouse por primeira vez en Galicia en 2010 nas Neves, tras o cal estendeuse á zona de Salvaterra. A Xunta di que ven de Portugal, hipótese descutida por Bruxelas.

Se te ano despois, o problema continúa. Esta primavera a Consellería de Medio Rural emitiu unha resolución na que decreta eliminar todos os piñeiros con praga de nematodo ('Bursaphelenchus xylophilus') na zona de demarcación das Neves (Pontevedra) e nunha franxa tampón de 20 quilómetros coa fronteira portuguesa.