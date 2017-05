A acusación particular pide oito anos de inhabilitación para o alcalde de Trives por prevaricación

A acusación particular solicitou oito anos de inhabilitación para o alcalde de Trives (Ourense), Francisco José Fernández (da Agrupación Trivesa Independente), por prevaricación.

Considera que non tiña potestade para suspender o pleno que en xaneiro de 2014 abordaba o seu posible recusación sen que houbese debate nin dar a palabra ao secretario, a pesar de que este a solicitou en dúas ocasións.

Durante o xuízo celebrado este mércores no Penal de Ourense, Fernández lembrou que o secretario "se limitou a levantar a man" sen que mostrase máis intención de falar e explicou que antes do pleno non falou co secretario para acordar como tiña que desenvolverse a sesión.

Para a acusación particular a decisión de suspender o pleno non era competencia do alcalde, polo que reiterou a súa petición de oito anos de inhabilitación, mentres que a fiscalía reiterou o sobresemento da causa e a defensa reclamou a libre absolución do edil.

O CASO

O caso ten a súa orixe na mala relación do alcalde coa interventora do concello, que chegou ao seu punto culminante no ano 2013, cando chegou a suspendela das súas funcións.

Por mor deste conflito os concelleiros da oposición pediron que o Pleno do Concello tratase a recusación de Francisco José Fernández, feito que tivo lugar ao final da sesión de xaneiro de 2014.

A acusación particular critica que o alcalde non abandonase o Pleno nese momento e interviñese para pechar a sesión sen deixar falar ao secretario e sen permitir votación ou deliberación algunha.

Antes do xuízo Francisco José Fernández lembrou aos medios que a oposición presentara mocións que pretendían a recusación do expediente disciplinario contra a secretaria interventora e que o tema se tratou "sen inconveniente" ao final do pleno ordinario de xaneiro de 2014.

Con todo, Fernández criticou que nesa sesión os concelleiros da oposición presentaran un "expediente incompleto", que non achegaba "nin o decreto do segundo expediente disciplinario" contra a interventora, "nin o escrito de recusación por parte da secretaria interventora".

"Pretendían que me abstivese de futuros expedientes disciplinarios contra a interventora, acordos que eran nulos de pleno dereito", abundou.

O edil defendeu que a súa actuación no pleno debeuse a un informe xurídico que lle "instaba a que en defensa da legalidade non se aprobase ese tipo de acordo" e que "levantou" a sesión baseándose no documento.

XUDIALIZACIÓN DA POLÍTICA

Fernández lamentou "a xudicialización da política" despois de que a Audiencia Provincial de Ourense "permitise celebrar este xuízo" a pesar de que o xuíz de instrución ordenou inicialmente o seu arquivo.

Tamén se referiu a os intereses políticos e "inimizade persoal" do denunciante e sinalou que aínda que o Contencioso determinou que o pleno de xaneiro de 2014 debería continuarse "despois de todo este tempo ningún concelleiro solicitou a súa continuación. Non teñen ningún interese", concluíu.