Un total de 252 recentemente nacidos de 263.000 foron diagnosticados con xordeira entre 2002 e 2016

Un total de 252 recentemente nados foron diagnosticados con xordeira na proba de cribado do plan galego realizada a 263.306 neonatos entre 2002 e 2016.

Esta proba de detección precoz da hipoacusia neonatal realizouse no 99 por cento dos nados tanto nos hospitais do Servizo Galego de Saúde (Sergas) como en centros privados.

Estes son datos do último informe do programa presentado este mércores polo conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, no Consello da Xunta.

Desde 2005 este programa está a implantar nos 14 hospitais do Sergas e desde 2007 asináronse convenios de colaboración con maternidades privadas.

O custo global do programa en 2016 foi de 268.647 euros, nun ano no que houbo unha participación en torno ao 99 por cento, do mesmo xeito que noutros exercicios.