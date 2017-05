O comité de Ferroatlántica de Cee-Dumbría xa estuda novas mobilizacións contra a venda das centrais

O comité de empresa de Ferroatlántica Cee-Dumbría-centrais hidroeléctricas xa está a estudar un novo calendario de mobilizacións para conseguir a "non segregación de actividades" e a venda das centrais.

Concentración dos traballadores de Ferroatlántica este luns en Cee | Fonte: Europa Press

Así o indica nun comunicado de prensa, tras a súa asistencia ao pleno do Parlamento, onde, na sesión de control ao presidente, abordouse a súa problemática.

"Unha vez máis, as respostas do presidente da Xunta son esquivas e non constitúen unha aposta clara pola defensa dos nosos postos de traballo e pola non segregación das actividades de ferroaleación e produción enerxética", critican estes traballadores.

Lamentan, de feito, que isto non é "nada novo", pois, na súa opinión, "o Goberno autonómico vén mantendo unha postura ambigua desde que se coñeceron publicamente as pretensións de Ferroatlántica de vender as centrais hidroeléctricas".

O comité defende que non pide "nada extraordinario". "Pedimos ao presidente da Xunta o mesmo que cando no ano 1992 o grupo Villar Mir fíxose co complexo industrial da Costa da Morte: legalidade e xustiza", subliña na nota.

A Xunta, incide, "ten que actuar conforme a legalidade, porque esa é a única vía para garantir que se respecte o interese público e que se faga xustiza con esta comarca".

Reprochan ao titular do Executivo galego, Alberto Núñez Feijóo, que na súa intervención "volve escudarse no papel dos servizos xurídicos, chegando mesmo a afirmar que de ser compatible a segregación que pide Ferroatlántica coa normativa vixente, esixirá tantas ou máis garantías de emprego que as que existen".

Coas súas afirmacións, destaca o comité de Cee-Dumbría, "está a dar ás ao manido proxecto industrial da empresa, que non é outra cousa que un plan de reconversión e desmantelamento". Ademais, estes traballadores recriminan a Feijóo que "pon en cuestión as reivindicacións do conxunto" do persoal da Costa da Morte e dos veciños da comarca.

"Non hai mellor plan industrial que o que temos actualmente. Non hai mellor garantía de continuidade dos empregos e da actividade nas fábricas que manter as concesións nas condicións actuais. A mellor forma de facer xustiza coa Costa da Morte pasa por que a empresa reinvista nas fábricas os millonarios beneficios xerados pola explotación dos aproveitamentos hidráulicos", proclama este comité.