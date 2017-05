Constituída a comisión de seguimento do plan de investimentos do grupo Ferroatlántica

A comisión de seguimento do plan de investimentos do grupo Ferroatlántica en España, na que están representados a dirección da compañía e os sindicatos UXT, CC.OO. USO e O seu, quedou constituída en Madrid este mércores.

O acto, segundo destaca a compañía nun comunicado de prensa, é "un avance na execución do citado plan", que asegura que "achega estabilidade ao emprego existente e oportunidades certas para a xeración de 940 postos de traballo novos nas fábricas que o grupo ten en Galicia, Aragón, Cantabria e Castela-A Mancha".

É o mesmo plan ao que se opón o comité de empresa de Ferroatlántica de Cee-Dumbría-centrais hidroeléctricas, pois entende que a venda das centrais á que aspira a compañía suporá despois "o desmantelamento" das plantas de ferroaleación, coas consecuencias que iso tería para o emprego da comarca da Costa da Morte (A Coruña).

O plan "de futuro" de Ferroatlántica, como o define o grupo, foi asinado a principios de abril pola dirección e a representación dos traballadores do grupo.

"Prevé a creación de 940 empregos e un investimento que supera os 200 millóns de euros, cos que se modernizarán as fábricas de Cee, Dumbría e Sabón (A Coruña), Boo (Cantabria) e Monzón (Huesca), e construiranse novas plantas vinculadas ao silicio solar en Sabón (A Coruña) e en Puertollano (Cidade Real)", segundo a empresa.

O persoal propio do grupo Ferroatlántica en España, segundo engade a nota, "incrementarase nun 40% coa incorporación 376 empregos directos".

PRIMEIRA REUNIÓN

Ferroatlántica explica que, "como parte das garantías de cumprimento do acordo, os asinantes acordaron crear a comisión de seguimento" que iniciou a súa actividade esta xornada.

"A de hoxe foi a primeira reunión para exercitar as funcións crave que dita comisión ten asignadas, como a promoción e coordinación de medidas para o desenvolvemento do acordo, o intercambio de pareceres sobre a información proporcionada pola empresa acerca das decisións adoptadas para implantar o plan e a interpretación dos contidos que puidesen ser obxecto de dúbida ou controversia", expón.

A empresa sinala que informou do estado dos procesos de escisións societarias que comezaron tanto en Hidro Nitro como en Ferroatlántica "para levar a cabo as accións previstas no acordo axiña que como se obteña a autorización administrativa correspondente".

Tamén se informou da presentación, ante a Xunta de Galicia, da solicitude formal para que se suprima a prohibición de segregación das actividades de ferroaleaciones e de produción de enerxía eléctrica, "devolvendo --segundo a compañía-- as concesións hidroeléctricas aos termos en que orixinariamente foron outorgadas".

Tivo lugar "unha reflexión" en relación co compromiso e garantía do acordo asinado o 8 de abril entre a empresa e as organizacións sindicais UXT, CC.OO., USO e O seu, "quedando claro que os asinantes se ocuparon de sentar as bases de maneira inequívoca no pacto décimo".

Deste xeito, apunta que "se procederá á formalización definitiva do acordo no marco establecido no Estatuto dos Traballadores, unha vez aquel sexa efectivo". "Iso quere dicir que os compromisos son sólidos e o seu cumprimento estará garantido", indica.

SE NON HAI PLAN, "REDUCIÓN DE CUSTOS"

A empresa lembrou que "a imposibilidade de implantar o plan de futuro por calquera causa obrigaría a tomar medidas rigorosas de redución de custos en todos os centros de traballo para paliar o encarecemento do financiamento que a empresa tivo que aceptar para evitar pór en perigo a sustentabilidade do proxecto empresarial".

Ese custo, advirte, "pode resultar particularmente oneroso en momentos difíciles nos próximos anos, se a empresa non consegue os fondos que require".

No curso da reunión, os asinantes do pacto, segundo Ferroatlántica, "reiteraron aposta decidida polo acordo integral alcanzado en abril, polo que este achega de estabilidade ao emprego existente e pola creación de novos postos, así como pola realización de investimentos para conseguir o posicionamento idóneo".

"Tamén valoraron a súa contribución á mellora de calidade de vida de moitos traballadores ao poder acceder á xubilación parcial, as oportunidades que asegura para a inserción no mercado laboral, incluíndo formación para mozas do exterior e para os propios empregados", asegura.

Igualmente, afirma que as partes "reafirmaron que o plan de futuro favorece o desenvolvemento da responsabilidade social corporativa e inclúe formulacións sobre saúde e seguridade, sobre o fomento da igualdade entre homes e mulleres e o respecto polo medio ambiente".