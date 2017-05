Pleno.- O PP rexeita a moción de En Marea contra a pobreza infantil tras non chegar a acordo

Os votos do PPdeG rexeitaron este mércores a moción de En Marea que, co apoio de toda a oposición, expuña un total de 25 puntos para tratar de pór fin á pobreza, con especial atención aos fogares con menores que sofren esta secuela.

En concreto, esta iniciativa debateuse durante a primeira xornada da sesión plenaria, pero a votación pospúxose para que os grupos tratasen de chegar a consensos. Con todo, non foi posible facelo co grupo maioritario, que acabou rexeitando o texto na súa totalidade ante a negativa da formación rupturista a permitir a votación de varios puntos por separado.

Entre outras cuestións, En Marea pedía elevar a partir do ano próximo a dotación da Risga e garantir a gratuidade dos comedores escolares, así como que estes conten con prazas suficientes.

Xa durante o debate, a deputada Paula Vázquez Verao abriuse a chegar a acordos, pero non sen advertir de que non aceptaría cambiar as políticas sociais "por esmolas"; aínda que tamén se mostrou disposta a aceptar a votación separada dalgunhas medidas sempre que supuxesen un avance cara a "a xustiza social", algo que finalmente non se produciu.

POSICIÓN DOS GRUPOS

Desde o BNG, Montse Prado aplaudiu pór na axenda o debate sobre a pobreza, mentres a socialista Noela Blanco mostrouse conforme con boa parte do texto -salvo pequenos cambios no relativo aos comedores e a retirada da petición de derrogar o artigo 135 da Constitución, o que consagra o principio de estabilidade financeira para limitar o déficit-.

Finalmente, a deputada popular Marta Rodríguez Arias defendeu unha emenda que alteraba boa parte do texto orixinal de En Marea mentres apelou a "sumar esforzos" para chegar a un acordo. En paralelo, reivindicou as medidas postas en marcha pola Xunta contra a pobreza "en colaboración" cos concellos e coas entidades sociais.