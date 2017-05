A conselleira do Medio Rural, Ángeles Vázquez, reiterou o compromiso do Goberno galego cos viticultores e adegueiros afectados polas xeadas ocorridas a finais do mes de abril e apelou á "responsabilidade" dos grupos da oposición e das organizacións agrarias á hora de pedir axudas públicas.

"Hai que ser responsables e prudentes" para cumprir sempre coa doutrina comunitaria que impide as subvencións directas sobre bens susceptibles de ser asegurados, manifestou en resposta a unha pregunta formulada polo deputado popular Moisés Blanco, a quen lembrou "non se pode ir en contra da legalidade".

Neste sentido, destacou que a Xunta realiza "un traballo serio, rigoroso e constante" para facer fronte aos danos causados polas xeadas e que "actuou desde o primeiro momento". "Quero reclamar rigor e coherencia aos que propoñen estas medidas, que tampouco se están aplicando noutras zonas de Europa", manifestou.

Así mesmo, sobre as críticas da oposición que denuncian que as pólizas das aseguradoras non se axustan á realidade do rural galego, Ángeles Vázquez lembrou que foi a propia Consellería de Medio Rural a que convocou á Comisión Territorial de Seguros Agrarios e que se decidiu crear un grupo de traballo específico para dar cabida e voz ás denominacións de orixe. Ademais, sinalou que ata a data só un consello regulador realizara suxestións á Entidade Estatal de Seguros Agrarios (Enesa).

MEDIDAS ECONÓMICAS

Na súa intervención, a conselleira aproveitou para lembrar as medidas postas en marcha polo seu departamento nesta materia. Así, lembrou que orza 4,7 millóns para subvencionar a contratación de pólizas agrarias, que chegan ao 22% dos custos no caso dos seguros agrícolas.

Así mesmo, destacou que xa se aprobaron axudas por valor de 10 millóns en modalidade de préstamos bonificados para o pago de tributos e seguridade social, así como para o refinanciamento de pasivos, na liña do que se fixo co sector lácteo.

A maiores, para aquelas explotacións que teñan que reimplantar as súas viñas, a conselleira sinalou que poden percorrer á liña de axudas á reconversión que sairá publicada nos próximos días no Diario Oficial de Galicia (DOG) e na que terán prioridade os solicitantes afectados polas xeadas.

PAGO A DOCENTES DO PLAN DE FORMACIÓN

Na sesión plenaria deste mércores e en resposta a unha pregunta formulada pola deputada de En Marea Paula Quinteiro, a conselleira do Medio Rural avanzou que en "15 días" solucionarase o atraso no pago dos seus servizos ao persoal que desenvolveu o labor docente establecida no Plan de formación continuada non agro galego 2016.

A titular de Medio Rural fixo este anuncio despois de que a parlamentaria de En Marea esixise un "un compromiso firme" á Xunta para solucionar este problema e criticase a "falta de previsión" do departamento autonómico nesta cuestión.

Ángeles Vázquez vinculou este atraso nos pagos a unha "inusual carga de traballo" rexistrada en 2016 despois de que entrase en vigor o curso que obrigaba aos agricultores a dispor dunha carne de manipulador de fitosanitarios.

Así, lembrou que, coa entrada en vigor desta norma, a Consellería do Medio Rural chegou a impartir en 2016 un total de 552 cursos, cando a media por ano era duns 200. Ademais, sinalou que mentres a media de carnés ata ese momento era duns 7.300 ao ano, no pasado exercicio realizáronse máis de 66.000.