Lidia Senra (AGEe) levará ante a Comisión Europea a problemática dos traballadores do 112

A eurodeputada Lidia Senra (AGEe) levará ante a Comisión Europea a problemática dos traballadores de atención de emerxencias de 112, en folga polo traslado da súa sede desde Santiago á Estrada (Pontevedra).

Lida Senra con traballadores do 112 | Fonte: Europa Press

Na tarde deste mércores Senra reuniuse con representantes do comité de folga do 112, Isabel Moares e Carlos Barros, que levan un mes e unha semana secundando un paro indefinido con protesta polas consecuencias do seu traslado, que suporá un descenso nos seus ingresos do 14% mentres levan seis anos co salario conxelado.

Neste sentido, Senra dirixirá unha pregunta á Comisión Europea para denunciar que se está vulnerando o dereito a folga e a servizos mínimos dos traballadores, así como para alertar da deterioración do sistema de atención ás emerxencias.

Os traballadores lamentan que no primeiro mes de emprego da nova aplicación informática aumentaron os tempos de xestión e obrígase ao persoal a manterse á espera mentres procesan os datos, o que antes non pasaba.

Respecto diso, o persoal do 112 esixiu responsabilidades políticas por "a deterioración" do servizo e denuncian "acoso e persecución" a folguistas por parte do persoal da Xunta.

Segundo aseguran, o deseño do programa obriga ao persoal a efectuar máis do dobre do número de clics para xestionar unha emerxencia respecto da anterior plataforma tecnolóxica, non ofrece toda a información en pantalla como si pasaba antes nin recomenda os recursos necesarios para emerxencias.