Condenado a 7 anos de cárcere por dous roubos con violencia en establecementos do Barbanza en 2014

A Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña condenou a Víctor Manuel P.C. a sete anos de cárcere por dous roubos con violencia --uno deles en grao de tentativa-- en establecementos do Barbanza en 2014.

Nunha sentenza con data do 23 de maio, considéranse feitos probado que o condenado --que ten antecedentes por feitos similares-- atracou coa cara tapada unha cafetaría en Ribeira en setembro de 2014, onde ameazou ao dono do local cun arma, quen lle entregou 385 euros. Uns días despois levou unha 'tablet' dun banco na avenida do Malecón que tentou vender nunha tenda de segunda man.

Así mesmo, apúntase que en novembro dese mesmo ano Víctor Manuel P.C. tentou roubar nunha panadaría da Pobra do Caramiñal cunha pistola, neste caso de xoguete. A propietaria encarouse co agora detido e impediu que se apoderase da caixa rexistradora golpeándolle na man cun cuchilo de cortar o pan, ante o cal o ladrón sacou unha navalla automática coa que ameazou á muller.

Foi entón cando un home que rexenta unha carnicería fronte á panadaría entrou ao local e enfrontouse ao caco, que "tentou cravarlle a navalla sen conseguilo e emprendeu a fuxida perseguido pola propietaria da panadaría".

FALLO

De tal forma, a Sala condena a Víctor Manuel P.C. a catro anos de cárcere por un roubo con violencia e uso de arma na cafetaría de Ribeira, co agravante de reincidencia e uso de disfrace, pero coa atenuante da adicción ás drogas do acusado. A isto súmase un ano de prisión por tenencia ilícita de armas.

Polo intento de atraco na panadaría a Audiencia Provincial cae unha condena de dous anos. Con todo, absólvese ao acusado dun atraco ocorrido nun supermercado Eroski na Pobra, ocorrido en setembro de 2014 --un home co rostro tapado levou máis de 600 euros--, ao non poder demostrarse a súa responsabilidade.

Ademais, deberá indemnizar ao dono da cafetaría de Ribeira cos 385 euros subtraídos, así como con 83 euros á dona da panadaría por unha caixa de bombóns e unha cesta estragadas durante o intento de atraco.

Finalmente convócase ás partes a unha vista antes de resolver sobre a solicitude de liberdade realizada pola defensa e acerca da posible prórroga de prisión. Contra o fallo cabe recurso de casación.