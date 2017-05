O alcalde de Vigo, Abel Caballero, asegurou este mércores que o Concello olívico contestou o pasado mes de outubro á proposta da Xunta sobre a liña de bus urbano entre o centro da cidade e o aeroporto de Peinador.

Foto: Caballero | Fonte: Europa Press

Así o manifestou en rolda de prensa, despois de que a Consellería de Infraestruturas e Vivenda asegurase a pasada semana que o Goberno vigués "non atendeu" á proposta de acordo que lle remitiu o pasado verán para pór en marcha esta ruta.

Caballero, que esgrimiu varios documentos na súa intervención, defendeu que si se enviou unha contestación, na cal dixo que se incluíron puntualizacións, xa que o acordado "non tenia nada que ver co Transporte Metropolitano".

En relación a iso, mantivo que esta era unha ruta que a Xunta ía financiar "para potenciar o bus ao aeroporto" de Vigo; pero "nin está nin lla espera", concluíu.

'VIGO VERTICAL'

Noutra orde de asuntos, o rexedor avanzou que, no marco das políticas de desenvolvemento urbano sustentable do plan 'Vigo Vertical', na próxima xunta de goberno local aprobarase o proxecto de obras do ascensor que unirá as rúas San Salvador con Pizarro, a través da Praza de Isabel A Católica.

Este ascensor, que terá parámetros vidro e capacidade para 12 persoas, contará cun orzamento de 714.000 euros e un prazo de execución de oito meses.

A acometida consistirá en facer o ascensor, pero tamén en trasladar o Centro de Transformación, renovar as escaleiras actuais e crear unha pasarela.

Doutra banda, respecto ao ascensor do Parque Camilo José Cela, Caballero indicou que a previsión é que as catas arqueolóxicas da Xunta estean dispoñibles "no verán" e póidase aprobar o proxecto a finais de ano para despois iniciar a obra.