Rueda agradece ás CCAA e ao Goberno o apoio aos seus intereses pesqueiros ante as consecuencias do 'Brexit'

O vicepresidente da Xunta de Galicia e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, agradeceu o apoio do resto de comunidades autónomas e o Goberno de España na protección dos seus intereses pesqueiros ante as consecuencias do 'Brexit'.

Rueda nunha reunión da CARUE | Fonte: Europa Press

Así o expresado tras a 57ª Reunión da Conferencia para Asuntos Relacionados coa Unión Europea (CARUE), celebrada este luns en Madrid para tratar o proceso de negociación para a saída do Reino Unido da Unión Europea.

Segundo Rueda, Galicia recibiu durante a reunión a "solidariedade" doutras comunidades, mesmo da que non teñen litoral marítimo, e todas as rexións reclamaron que tras a súa saída da Unión Euroepa, o Reino Unido non poida acceder ao mercado común se non se manteñen os dereitos pesqueiros galegos.

Nese sentido, o vicepresidente da Xunta considera que o 'Brexit' pode impactar na economía de Galicia sobre todo no sector pesqueiro, debido ao gran número de empresarios galegos que operan en sociedades británicas e aos seus dereitos adquiridos en diversos caladoiros.

Con todo, Rueda admitiu que a postura que defenderon este luns todas as comunidades autónomas dependerá da evolución dos acontecementos e dos pasos que dea o Goberno británico, que aínda son unha "incerteza", citando ao embaixador de España no Reino Unido, Carlos Bastarreche, que estivo presente na reunión celebrada na sede do Ministerio da Presidencia.

A vicepresidenta, ministra da Presidencia e para as Administracións Territoriais, Soraya Sáenz de Santamaría, presidiu a reunión, á que acudiron representantes de todas as comunidades autónomas, así como o ministro de Asuntos Exteriores e de Cooperación, Alfonso Dastis.

Como explicou Rueda aos medios tras finalizar a reunión, tamén se abordaron moitas das consecuencias do 'Brexit' que preocupan de maneira conxunta a todas as comunidades, como a protección dos dereitos dos españois que residen no Reino Unido, ou o impacto que terá na sanidade, a educación e as pensións tanto dos nosos nacionais como dos británicos en España.

O vicepresidente da Xunta tamén apuntou como un tema a avaliar o impacto que terá a saída do Reino Unido da Unión Europea no marco económico a partir de 2020, ao ser Londres un importante contribuínte dos fondos de cohesión do que se beneficia Galicia, entre outras rexións europeas.