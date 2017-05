Monforte aposta polo seu mercado local

Concello de Monforte súmase un ano máis á campaña Quere o teu mercado, promovida pola Dirección Xeral de Comercio, e coa que a administración municipal quere amosar o seu apoio ó comercio de proximidade e de calidade. Nesta ocasión contará coa colaboración da empresa de eventos Hermanager Producións que propuxo unha interesante actividade para público familiar.

Monforte realizará un espectáculo para promocionar o comercio local

A Praza de Abastos de Monforte será o escenario o vindeiro sábado 27 de maio do espectáculo de Anxo Moure e Servando Barreiro, "A música das árbores", unha sesión non só de música, senón tamén de conta contos e de poesía. Moure e Barreiro irán acompañados dun burro de madeira co que pasearán polas rúas máis próximas ó mercado, falarán cos diferentes praceiros e despois realizarán o seu show dentro do propio recinto. Das 11:30 ás 12.30 h. andarán pola rúa e de 12.30 ás 13:30 horas estarán na praza. Ademais, haberá agasallos para o público asistente, remitidos dende a Dirección Xeral de Comercio.

Coa campaña Quere o teu mercado, o Goberno municipal quere promover e visibilizar o papel que desempeña a Praza de Abastos, potenciando así a compra do produto local. O Concello de Monforte aposta pola dinamización comercial dos pequenos establecementos e do pequeno comercio, que se caracteriza pola súa calidade.

Quere o teu mercado (Love Your Local Market), ten as súas orixes Reino Unido e conta coa participación de varios países.