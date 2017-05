Unzué, o substituto de Berizzo

Despois da marcha do Toto Berizzo, o Celta xa ten substituto para o técnico arxentino. O navarro Juan Carlos Unzué é o elexido para adestrar o equipo celeste a vindeira campaña. Segundo avanzou a Radio Galega, o acordo está pechado e a nova anunciarase trala disputa este sábado da final da Copa do Rei, Barça-Alavés no Vicente Calderón, onde estará Unzué como segundo adestrador azulgrana.



Dende que as negociacións co Toto Berizzo se racharon, Juan Carlos Unzué foi sempre o principal candidato para ocupar o banco celeste, por coñecer xa a casa e pola sua aposta futbolística. Unzué (Pamplona, 22 de abril de 1967) pasou por Vigo na campaña 2013-14 como segundo adestrador de Luis Enrique, deixando moi boa impresión entre consello de administración e plantel.

Juan Carlos Unzué dá instrucións nun adestramento co Barça. | Fonte: @FCBarcelona

Como xogador, Unzué foi porteiro en varios equipos, principalmente no Sevilla, e tras retirarse no Osasuna en 2003, comezou como técnico de porteiros no Barça de Frank Rijkaard. Na tempada 2010-11 foi adestrador do Numancia de Segunda División (acabou 10º) e tras unha fichaxe frustrada polo Racing de Santander, en xuño do 2013 converteuse en segundo adestrador de Lusi Enrique, co que tivo un curso celeste e os últimos tres en can Barça.



Co Celta, Unzué debutará na Primeira División como primeiro adestrador. A opción do técnico navarro supón a continuidade da proposta futbolística celeste nos últimos anos, un estilo de xogo que aposta pola posesión do balón, con xogo combinativo e de ataque. De paso, supón a continuidade das preferencias azulgranas de Carlos Mouriño (Hristo Stoichkov, Eusebio, Luis Enrique e agora Juan Carlos Unzué).

O técnico navarro terá a difícil papeleta de facer esquecer a Berizzo, con quen o Celta acadou dúas semifinais de Copa consecutivas e, por primeira vez na súa historia, as semifinais da Europa League, onde caeu co Manchester United.