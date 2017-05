A Asociación Española contra o Cancro celebra este xoves o seu peditorio anual na Coruña

Máis de 400 persoas, entre voluntarios e traballadores da xunta provincial da Asociación Española Contra o Cancro na Coruña, sairán á rúa este xoves, 25 de maio, para o peditorio anual que celebra a entidade co obxectivo de recadar fondos para financiar o traballo solidario da ONG.

Segundo explicou a asociación, na cidade herculina instalaranse un total de 32 mesas, para "chegar a todos os barrios e a todos os veciños".

A maioría permanecerán abertas durante a mañá, de 10,00 a 14,00 horas, aínda que tamén haberá actividade pola tarde, de 17,00 a 20,00 horas, no Bulevar do Papagaio, El Corte Inglés de Ramón e Cajal e as oficinas de Seguros Santa Lucía, no Parque de Vioño.

Como novidade, este ano incorporouse unha mesa musical, situada entre o Banco Santander e a sede do ONCE, no Cantón Grande. Permanecerá aberta desde as 12,00 ata as 20,00 horas --cun descanso entre as 14,30 e as 16,30--, e nela actuarán Pocho Taxes, Manu López, Os Piñeiros, Carlos Liñares, Juan Folla, Gandy, Carlos Bau, Hugo Torreiro, Richi Ponce e Alda Várez, Miguelón, Dani Royo e César Miranda.

Tamén haberá mesas fronte ás sedes da Forza Loxística Operativa (antiga Capitanía Xeral), Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, delegacións das consellerías de Presidencia e Sanidade, Novos Xulgados, Centro Oncolóxico, Cruz Vermella, BBVA, Banco Sabadell-Gallego, Club de Leóns, Calzados Yolanda (Os Castros), e Loida.

Ademais, as asociacións de veciños de San Cristóbal das Viñas (tres mesas), O Castrillón (dúas), Agra do Orzán e Eirís, encargaranse de que haxa huchas nos seus barrios.

Segundo destaca a asociación, "grazas a estes xestos xenerosos, é posible ofrecer unha ampla carteira de servizos gratuítos aos enfermos de cancro e os seus familiares e financiar distintos proxectos de investigación oncolóxica".